Dopo itigi e le incomprensioni | Tiberio Timperi bacia a sorpresa la collega Francesca

Uccide la sorella Dopo un litigio e tenta di accoltellare il fratello - uomo fermato ad Avellino : Ha ucciso la sorella al culmine di un litigio nato forse dalla richiesta di denaro. Subito dopo ha tentato di accoltellare l'altro fratello, intervenuto in difesa della vittima. È successo ad Avellino, al terzo piano di una palazzina di una zona centrale della città. La vittima è Giuseppina Bellizzi, 78 anni, ex dipendente del comune di Avellino in pensione.È stato proprio l'altro fratello, che abita poco distante, ...