Donna scomparsa a Trivero | trovata dai vigili del fuoco

Trovata in Po Donna scomparsa 17 mesi fa : I familiari avevano lanciato appelli e affisso volantini anche nel Ferrarese: dalle analisi la certezza che è Ornella Paiato

Corpo decapitato ripescato nel Po : identificata la Donna. Era scomparsa : I carabinieri di Rovigo hanno identificato il Corpo della donna trovato decapitato in Po all’altezza di Ca’ Lattis, nel comune di Taglio di Po. Si tratta del Corpo di Ornella Paiato, la 56enne scomparsa dalla sua casa di Occhiobello il 6 aprile dello scorso anno. A 18 mesi dalla scomparsa da casa, dunque, il Corpo della donna è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione lungo il Corpo del Po. A consentire ...

Trovata morta in un canale di bonifica la Donna scomparsa - è giallo : Mancava da casa da 24 ore ed è stata Trovata morta in un canale di bonifica a Fiumicino, vicino a Roma Si è conclusa con il più tragico degli epiloghi la scomparsa di Maria Tanina Momilia, la donna di ...

Maria Tonina Momilia - Donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

Fiumicino - trovato corpo della Donna scomparsa : Roma, 8 ott., AdnKronos, - E' di una 39enne scomparsa ieri il corpo ritrovato stamane in un fosso a Fiumicino. L'allontanamento di Maria Tanina Momilia, questo il nome della donna, era stato ...

Teramo - trovato in casa corpo mummificato di una Donna : era scomparsa da anni : Il corpo sarebbe quello di Marisa Cristante, classe 1932 e scomparsa da anni: a trovargli gli uomini della Questura di Teramo, intervenuti su segnalazione del sindaco di un paese in provincia di Rieti.Continua a leggere

Gessica Lattuca/ La Donna di Favara è scomparsa nel nulla : l'hanno rapita? (Quarto Grado) : Gessica Lattuca, la donna di Favara è davvero scomparsa nel nulla ma non si sa cosa le sia accaduto. l'hanno rapita? Il giallo continua, stasera su Rete 4 approfondimenti. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Trovata morta la Donna scomparsa - un coltello vicino al corpo : si indaga in ogni direzione : Maria Teresa Torregrossa, 54 anni, era scomparsa nel nulla tre giorni fa. E' stata Trovata morta alla periferia di San...

Eleonora Contin morta in Mozambico. La Donna di Chiavenna era scomparsa durante un'immersione : È stata trovata senza vita Eleonora Contin, 34 anni, originaria di Chiavenna in provincia di Sondrio. Il 25 agosto la donna era scomparsa durante un'immersione nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Contin era in compagnia del marito Matteo Gobbi quando è stata inghiottita dall'acqua. Il Corriere della Sera riferisce che il corpo della donna è stato rinvenuto nella notte tra martedì e mercoledì su ...

Donna scomparsa nel Bresciano - l'amante confessa : 'L'ho uccisa io' : Milano, 20 ago., askanews, - E' stata uccisa dal suo ex amante Manuela Bailo, la Donna di Nave, in provincia di Brescia, scomparsa dal 29 luglio scorso. La svolta nelle indagini, riferisce una nota ...