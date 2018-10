Donna di 48 anni di Avellino scivola in un dirupo

Giovanni Ciacci/ “Tornerò a ballare - questa volta con una Donna. Presto mi sposerò con Damiano” : Giovanni Ciacci Presto convolerà a nozze con il suo Damiano e ha scelto Milly Carlucci e Barbara D'Urso come testimoni di nozze. Nel frattempo vorrebbe tornare a Ballando con le Stelle(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Opzione Donna : proroga ufficiale - 57 anni non bastano più : La manovra finanziaria per il 2019 porta in dote anche la proroga di Opzione Donna, molto attesa dalle lavoratrici negli ultimi tre anni. Ne ha dato comunicazione l'Ansa ieri pomeriggio, riportando il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi inerente l'approvazione della legge di Bilancio per il prossimo anno. Nei giorni precedenti avevamo riportato l'indiscrezione secondo cui un'eventuale proroga avrebbe portato anche a una modifica dei requisiti ...

RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ Quota 100 con finestre e Opzione Donna a 58 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019. Quota 100 con finestre trimestrali e Opzione donna a 58 anni. Le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 05:38:00 GMT)

Usa - Donna uccisa dal compagno a colpi di pistola : il figlio di 9 anni guida la polizia al nascondiglio dell'assassino : La sua giovane mamma era stata uccisa da pochi minuti e il suo cuore di bambino batteva a mille, ma lui non ha mai perso la lucidità e la determinazione per fare l'unica cosa che a quel punto c'era da ...

Enzo Iacchetti lancia un’appello cerco una Donna tra i 37 e i 42 anni : Enzo Iacchetti a “Un Giorno da Pecora”, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dichiara “Sono single da quasi due anni. Di quale età vorrebbe la sua nuova compagna? “Direi dai 37 ai 42 anni. Se volessimo fare un’ appello per trovarne un’altra…”. Enzo Iacchetti è di nuovo alla guida di Striscia La Notizia, ha anche parlato della querelle tra il programma satirico e Vittorio Feltri, a ...

Manovra : proroga per Opzione Donna. In pensione da 58 anni : Roma, 16 ott., askanews, - Verso la proroga di 'Opzione donna' con la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a partire da 58 anni. E' quanto prevede la legge di bilancio approvata ieri ...

Incidente stradale morta una Donna. Cristina Malandri aveva 44 anni : Incidente stradale, morta una donna. Succede a Forlì nella zona intorno a Ronco. A quanto si apprende la vittima era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un’oreficeria del centro storico e ...

MALTEMPO SARDEGNA : MORTA UNA Donna 45ENNE - PASTORE DISPERSO Ultime notizie - ritrovato il bambino di 2 anni : MALTEMPO SARDEGNA: MORTA una 45ENNE, PASTORE DISPERSO. Ultime notizie, 70 sfollati, strade chiuse e disagi anche per i passeggeri dei treni. Ecco le Ultime(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Ragusa - Donna di 66 anni trovata morta in casa con la testa fracassata : La polizia esclude la rapina. La vittima era molto conosciuta perché, da ministrante laica, portava la comunione alle persone malate

RAGUSA - Donna DI 66 ANNI UCCISA IN CASA/ Ultime notizie - il questore : "E' una morte violenta - omicidio" : RAGUSA, DONNA di 66 ANNI UCCISA in CASA. il questore: "E' una morte violenta, omicidio", la vittima ritrovata nella sua abitazione con il cranio fracassato(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:18:00 GMT)

Maltempo in Sardegna. Donna di 45 anni dispersa ad Assemini : E’ drammatica la situazione in Sardegna a causa del Maltempo. Ingenti i danni materiali. Inoltre c’è una Donna di 45

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita Donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Cuneo : "Comprata come moglie a 14 anni la Donna accusata dell'omicidio del marito" : La difesa di Assunta Casella punta alle attenuanti in secondo grado: "Acquistata per 500mila lire e poi maltrattata per 45 anni. Costretta perfino a prostituirsi"