Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’ | la collezione di figurine dedicata al top del calcio

Domani in edicola con La Stampa c'è Tuttogreen #42 : Su questo numero, un focus di Paolo Mastrolilli sul primo premio Nobel per l'Economia dedicato agli studiosi americani Romer e Nordhaus, che hanno messo in relazione economia e sostenibilità; i ...

Il Giornale - Domani il quotidiano non sarà in edicola : giornalisti in sciopero contro i tagli decisi dall’editore : Mercoledì 5 settembre Il Giornale non sarà in edicola per lo sciopero deciso all’unanimità dall’assemblea di redazione. L’astensione dal lavoro votata dai giornalisti è dovuta al “piano di tagli annunciato oggi dalla società editrice” che fa capo a Paolo Berlusconi, fratello dell’ex presidente del Consiglio. “L’utilizzo dello strumento dei contratti di solidarietà, nella misura annunciata, è di una ...