: • News • #DL Genova,aumentano fondi e indennità - Cyber_Feed : • News • #DL Genova,aumentano fondi e indennità - TelevideoRai101 : DL Genova,aumentano fondi e indennità -

Arrivano iper risarcire le imprese della "zona rossa" dia causa del crollo del Ponte Morandi. "pari a 1300 euro metro quadro per le aree coperte e 325 euro per quelle scoperte",annuncia nel question time il ministro Toninelli."Indenizzi anche per le imprese che hanno perso materiali o avuto spese per trasferire l'attività in un altro quartiere".anche le risorse per 80 ml, modificando il DL Urgenza e di 250 ml nella prossima legge di Bilancio.(Di giovedì 18 ottobre 2018)