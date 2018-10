Sul testo del Dl fiscale e sul giallo della "manina" che lo avrebbe indebitamente modificato, il presidente Anac dice: "Conosco la vicenda molto poco e non sono in grado di esprimermi. Sul testo, non avendo letto non mi sento di dare nessun tipo di giudizio". Poi Cantone aggiunge:"Sono contrario in astratto a ogni tipo di sanatoria fiscale che secondo me ha effetti depressivi anche dal punto di vista economico Ho sempre manifestato preoccupazione su provvedimenti di clemenza fiscale,finiscon per deprimere chi fa la sua parte"(Di giovedì 18 ottobre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fisco Cantone