Dl Fisco | Salvini gela M5s | no nuovo Cdm | non ci sono né regie occulte né

Dl Fisco - Salvini : 'Nessun nuovo cdm - non ci sono regie occulte' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto sul caos del dl fiscale sottolineando che "non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni ...

Dl Fisco - fonti : domani CdM. Salvini : no : 16.51 Dopo la denuncia del vicepremier Luigi Di Maio sulla manipolazione del testo del decreto fiscale, domani potrebbe tornare a riunirsi il CdM per riesaminarlo. Lo riferisconto fonti di governo Sul CdM, però, il vicepremier Salvini dice: "Non ci sono regie occulte o invasioni di alieni". E ancora. "Questo governo va avanti perché non ha timidezza. Io vado avanti, non c'è nessun Consiglio dei ministri domani perché sono impegnato in tour ...

Dl Fisco - Di Maio diserta vertice. Salvini : "La pax è nel contratto" : Parte con tensioni il vertice di governo sul decreto Fiscale che dovrebbe essere approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Tensioni che si ripercuotono anche sulla scaletta dell'esecutivo: slitta a domani la legge di Bilancio che definisce la manovra e che doveva essere approvata oggi.Questa mattina i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio non hanno partecipato alla riunione. Il leader della Lega - come previsto - era impegnato ...

Tensioni sul dl Fisco - Di Maio diserta il vertice di governo. Salvini : «La pace fiscale è nel contratto» Leggi : Il leader dei Cinque Stelle è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

"Da gigolò - guadagno 10mila al mese. Per il Fisco - confido in Salvini. Le mie clienti? Quasi tutte sposate e fragili" : "Nella mia professione si lavora più di giorno, il 70 per cento delle mie clienti è sposata, la sera torna dai mariti. Il matrimonio è la base del mio mestiere". Roy,gigolò italiano di 44 anni, ha raccontato la sua storia ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.Roy fa questo lavoro da 16 anni, è marchigiano, ma abito a Bologna e racconta di ...

Fisco - Salvini : voglio introdurre il quoziente familiare : Roma, 10 ago., askanews, - 'L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro'. Lo afferma ...