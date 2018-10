Dl Fisco | Salvini gela il M5s | Nessun Cdm | ma Conte lo bacchetta | Si

Dl Fisco - Conte a Salvini : Cdm sabato si farà - premier sono io : Roma, 18 ott., askanews, - 'sabato il Consiglio dei ministri ci sarà, se ci sarà Salvini non lo so: in questo momento c'è la campagna elettorale, è al Nord, non so se farà in tempo a rientrare. Il ...

Dl Fisco - Salvini : "Il decreto resta così com'è" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Dl Fisco - Salvini gela M5s : 'No nuovo Cdm - il decreto resta così' : Garavaglia: "Non sono io la manina" - Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, parlando del caos sul dl fiscale ha negato di non essere lui la "manina". "Tutti - ha spiegato - ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini : 'Nessun nuovo cdm - non ci sono regie occulte' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto sul caos del dl fiscale sottolineando che "non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni ...

Dl Fisco - fonti : domani CdM. Salvini : no : 16.51 Dopo la denuncia del vicepremier Luigi Di Maio sulla manipolazione del testo del decreto fiscale, domani potrebbe tornare a riunirsi il CdM per riesaminarlo. Lo riferisconto fonti di governo Sul CdM, però, il vicepremier Salvini dice: "Non ci sono regie occulte o invasioni di alieni". E ancora. "Questo governo va avanti perché non ha timidezza. Io vado avanti, non c'è nessun Consiglio dei ministri domani perché sono impegnato in tour ...

Dl Fisco - Di Maio diserta vertice. Salvini : "La pax è nel contratto" : Parte con tensioni il vertice di governo sul decreto Fiscale che dovrebbe essere approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Tensioni che si ripercuotono anche sulla scaletta dell'esecutivo: slitta a domani la legge di Bilancio che definisce la manovra e che doveva essere approvata oggi.Questa mattina i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio non hanno partecipato alla riunione. Il leader della Lega - come previsto - era impegnato ...

Tensioni sul dl Fisco - Di Maio diserta il vertice di governo. Salvini : «La pace fiscale è nel contratto» Leggi : Il leader dei Cinque Stelle è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Fisco - Salvini : voglio introdurre il quoziente familiare : Roma, 10 ago., askanews, - 'L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro'. Lo afferma ...