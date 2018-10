Dl fisco | Di Maio | serve chiarimento politico con la Lega

Di Maio - la denuncia a Porta a Porta : ''Dl fisco manipolato - non lo votiamo e denunciamo'' : Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, in onda su Rai 1, ha dichiarato che il testo del decreto fiscale, collegato alla manovra, è stato ...

Di Maio denuncia : dl fisco "manipolato" : 20.45 Al Quirinale è arrivato un testo della manovra economica sulla pace fiscale che è "manipolato, non concordato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il vicepremier Di Maio durante la registrazione di 'Porta a porta'. "Domani verrà depositata una denuncia alla Procura della Repubblica", ha annunciato. "C'è lo scudo fiscale per i capitali all'estero e la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e mafiosi. Questo ...

Dl fisco - Di Maio diserta vertice. Salvini : "La pax è nel contratto" : Parte con tensioni il vertice di governo sul decreto Fiscale che dovrebbe essere approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Tensioni che si ripercuotono anche sulla scaletta dell'esecutivo: slitta a domani la legge di Bilancio che definisce la manovra e che doveva essere approvata oggi.Questa mattina i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio non hanno partecipato alla riunione. Il leader della Lega - come previsto - era impegnato ...

Ponte Genova - Di Maio : in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate : "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie". Così il ...

Di Maio : 'fisco - arriva il carcere per chi evade. Non faremo tagli alla sanità' : 'Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno premiati e infatti a fine ...

Dl fisco - Di Maio : «Nessuna pietà - carcere per chi evade» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

fisco - Di Maio : flat tax con 3 aliquote : 16.32 "La flat tax non sarà rigida,non ci sarà una sola aliquota,ma almeno 3",spiega il vicepremier Di Maio in un'intervista a "El Mundo". "Chi prima pagava meno continuerà a farlo,ma-specialmente per piccoli e medi imprenditori-non si può pensare che lo Stato su 12 mesi di lavoro se ne prenda 6 o 7 di tasse". Di Maio ha poi ribadito che "il reddito di cittadinanza sarà uno dei pilastri della manovra economica" e che "dopo un decennio di miope ...

fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...