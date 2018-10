tgcom24.mediaset

: RT @MediasetTgcom24: Dl fisco, Berlusconi: siamo alle comiche, spero governo duri poco #SilvioBerlusconi - rosettyna7 : RT @MediasetTgcom24: Dl fisco, Berlusconi: siamo alle comiche, spero governo duri poco #SilvioBerlusconi - giorgiogaias92 : RT @MediasetTgcom24: Dl fisco, Berlusconi: siamo alle comiche, spero governo duri poco #SilvioBerlusconi -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "È molto brutta l'immagine che stiamo dando in Europa e in giro per il mondo - ha aggiunto -. Ioche questa situazione", ha aggiunto.