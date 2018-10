Dl fiscale | Salvini non sarà in Cdm | ma per Di Maio serve chiarimento

Pace fiscale - Salvini : “Non possiamo rifare tutto daccapo. Non ci sono invasioni aliene né scie chimiche - andiamo avanti” : “Che ne so io di chi è la manina? Io ricordo che quello di cui abbiamo discusso per ore e ore nel Cdm, poi ho ritrovato scritto, con l’accordo di tutti: lo abbiamo votato tutti. Se qualcuno ha idee diverse, lo dica. Che facciamo, riconvochiamo i Cdm ogni quarto d’ora?”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Stiamo per essere attaccati dall’Europa: se diciamo che il decreto è stato modificato la sera per ...

Decreto fiscale : Conte propone un Cdm ma Salvini ha "altri impegni" : Dopo lo scontro tra Lega e M5s sul Decreto fiscale, è tira e molla tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sul Consiglio dei Ministri che dovrebbe portare al "chiarimento politico" auspicato da Luigi Di Maio. Il presidente del Consiglio propone prima un Cdm venerdì. "Quale Consiglio dei ministri? Io arrivo da Mosca. Quale manina? Per ogni cosa non possiamo incontrarci. Domani sono in Trentino e domenica entro in clima ...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm : 'Salvini non ci sarà? Il premier sono io' - Salvini : 'Il decreto non si tocca' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Sabato nuovo Cdm sul Dl fiscale Conte : si farà anche senza Salvini : Sabato mattina ci sarà una riunione del consiglio dei ministri e sul tavolo il decreto Fiscale. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. Ma Conte : «Sabato nuovo Cdm» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c’è il derby»

Condono - Salvini : il decreto fiscale non cambia - M5s sapeva : A chi gli chiedeva se era a conoscenza della presenza nel Dl fiscale delle norme sulla pace fiscale contestate dal M5s, il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha risposto: «Ma è evidente, tutti lo sapevano»...

Muro contro muro. Salvini rimanda al mittente le proteste di Di Maio sul decreto fiscale. Giorgetti incredulo : Forse mai in questi primi mesi di governo gialloverde si era arrivati così vicini al punto di rottura. La pistola scarica della denuncia, agitata ieri da Luigi Di Maio nel salotto di Porta a Porta, ha comunque generato una deflagrazione politica. Perché se un testo ufficiale del decreto fiscale non esiste, le norme messe all'indice ieri dal capo politico 5 stelle (elevare la soglia del condono dai 100mila euro previsti fino a 2,5 ...

Salvini ha detto che sul decreto fiscale non ci sono state né 'manine' né scie chimiche. E nemmeno gli alieni : Nessuna manina, nessun errore, nessun complotto: l'articolo 9 è stato discusso ("per ore") con tutto il testo del decreto fiscale e non sarà cambiato. Matteo Salvini interviene da Bolzano per mettere un paletto in apparenza invalicabile alle proteste di Luigi Di Maio e chiarire che tutti sapevano come stavano le cose su quello che le opposizioni chiamano 'condono', ma che per la maggioranza è ...

Salvini : domani nessun Cdm - decreto fiscale resta com'è : Bolzano, 18 ott., askanews, - 'Quello che abbiamo discusso per ore l'ho trovato scritto. Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo'. Il vice premier Matteo ...

