Dl fiscale | Conte convoca il Cdm | ' Salvini non ci sarà? Il premier sono io' - Salvini

Sabato nuovo Cdm sul Dl fiscale Conte : si farà anche senza Salvini : Sabato mattina ci sarà una riunione del consiglio dei ministri e sul tavolo il decreto Fiscale. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. Ma Conte : «Sabato nuovo Cdm» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c’è il derby»

Conte media tra Di Maio e Salvini Sabato nuovo Cdm sul Dl fiscale : Sabato mattina ci sarà una riunione del consiglio dei ministri e sul tavolo il decreto Fiscale. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale - Di Maio : è complotto. Salvini : nessun trucco. Conte : no frattura M5s-Lega : Da Pd e da Fi la richiesta al governo di riferire in Parlamento. Le opposizioni accusano: ladri di futuro. Mattarella invita le forze politiche a dialogo costruttivo. Forse domani un Cdm-bis per un ...

Caos dl fiscale - Conte : "Lo controllo io" Garavaglia : testo conosciuto da tutti : Il premier interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". La Lega contrattacca alle accuse della "manina" modifica-testo. Nell'incontro bilaterale a Bruxelles il premier olandese ha espresso a Conte dubbi sulla Manovra.

Caos dl fiscale - Conte : "Lo controllo io" Garavaglia (Lega) : testo votato da tutti : Il premier prima dei nuovi bilaterali interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". Conte oggi avrà altri incontri bilaterali dopo il faccia a faccia con la cancelliera Merkel di ieri sera

Caos dl fiscale - Conte : "Testo al Quirinale dopo che lo avrò letto personalmente" : Il premier prima dei nuovi bilaterali interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". Conte oggi avrà altri incontri bilaterali dopo il faccia a faccia con la cancelliera Merkel di ieri sera

Che cosa c’è scritto nel testo del condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Che cosa c’è scritto nel testo del decreto fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Manovra - Conte 'E molto bella - siamo convinti di aver fatto bene. Nessuna frattura sul decreto fiscale' : BRUXELLES - Una difesa d'ufficio della Manovra che arriva nelle ore in cui la maggioranza gialloverde è alle prese con il 'caos manina' che il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato sul decreto ...

Caos nel Governo - Decreto fiscale bloccato da Conte : ecco perché : Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio, che contiene all’interno la pace Fiscale, con il relativo condono, approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, è stato bloccato dal premier Giuseppe Conte. Il Governo si è svegliato nel Caos, a causa di quel provvedimento che punta a far emergere fino a 100 mila euro all’anno per singola imposta. È Luigi di Maio a sbottare durante la registrazione della puntata di ...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Di Maio : «Decreto fiscale manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Pace fiscale - Di Maio : «Testo manipolato». Il Quirinale : «Mai ricevuto». Conte blocca l’invio «Tra i due alleati sospetti e sfiducia» : Il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «All’articolo 9 del decreto fiscale c’è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri». La replica della Lega: «Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati»