Disabili | sono stanca | davvero stanca Ma continuo a combattere per i sogni di mia figlia

Milano. Bolognini : “bambini con Disabilità sensoriale sono nostra priorità” : “Nei prossimi mesi la Giunta Regionale approfondirà anche i temi dello spazio disabilità e di ‘Lombardia Facile’ e ci confronteremo

Trasporto e servizi ai Disabili - le Province ribadiscono : 'Le competenze sono regionali' : In merito alla lettera della senatrice Bianca Laura Granato in risposta all'assessore regionale Angela Robbe sull'attivazione del servizio di Trasporto disabili, l'Upi Calabria specifica quanto segue: ...

Lascia a riva la carrozzina - 30 Disabili si sono immersi nel mare di Punta Campanella [FOTO] : 1/5 ...

“Ero arrabbiato perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione : rendere i cammini accessibili a noi Disabili” : “Ho avuto per decenni un brutto rapporto con la mia disabilità, ero scontroso con gli altri e nervoso con me stesso. Non vivevo con serenità la mia condizione. Poi dentro di me qualcosa è cambiato e ho iniziato anche ad aiutare altre persone che vivono la mia stessa situazione”. Questa è la storia di Pietro Scidurlo, 37enne paraplegico dalla nascita e fondatore dell’associazione Free Wheels Onlus che dell’accessibilità ai cammini ha ...

Disabili - “nella Marche le leggi contro barriere architettoniche non sono mai state applicate. Se questo è un Paese civile” : Le leggi ci sono da più di trent’anni (legge n. 41 del 1986, integrata dalla n.104 del 1992) ma, secondo quanto affermano alcune associazioni, non vengono rispettate perché nessun capoluogo di provincia delle Marche ha adottato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e i Piani di accessibilità urbana (PAU) per le persone con Disabilità. Gli enti locali sono stati più volte sollecitati ad intervenire, in particolare dal ...

Scuola al via ma nel caos : cattedre senza prof e tanti precari. E a pagare sono soprattutto le famiglie dei Disabili : Il governo del cambiamento non cambia i problemi della Scuola. Alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico il caos regna come negli anni passati. Mancano gli insegnanti, soprattutto al Nord; la “supplentite” che già l’ex premier Matteo Renzi aveva promesso di cancellare dal dizionario dei docenti quest’anno conterà 80mila precari in cattedra; gli uffici di un quarto dei presidi saranno occupati da un reggente. E 50mila cattedre di insegnante di ...

I portali dimensionali sono stati Disabilitati per via di un bug : La quinta stagione ha avuto inizio poco più di un mese fa e la mappa come sappiamo è stata invasa da piccoli portali che, una volta dentro, ci teletrasportano in automatico in cima alla mappa permettendoci di planare nuovamente.Ebbene, come riporta Dualshockers, per via di un bug che Epic ha rilevato nei suddetti portali, questi ultimi sono stati momentaneamente rimossi.La notizia di giunge direttamente dall'account ufficiale del gioco via ...

Alzheimer - anziani - Disabili : sono necessità sociali - prioritarie - urgenti da prendere nella dovuta considerazione! : Agenpress L'Alzheimer fa parte delle " malattie neurologiche", disturbi mentali che colpisce milioni di persone nel mondo, argomento trattato quasi ogni giorno dai mass media. La scienza medica l'ha definito " decadimento delle funzioni corticali superiori in assenza di importanti obnubilamenti della coscienza" come dire una incapacità di controllo delle emozioni, un serio ...