Dimezzare le emissioni di CO2 non basterà

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Tagliare ledi CO2 del 50% nei prossimi 30 anni, secondo la prospettiva assunta dall’Europa, non. Se si segue la strada del dimezzamento dell’uso dei fossili da qui al 2050, il riscaldamento globale raggiungerà 2 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale già nel 2060. Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le previsioni della scienza si entra in una fase di imprevedibile caos climatico. La soluzione è un’altra: eliminare i combustibili fossili entro metà del secolo. E’ la posizione condivisa da decine di esperti mondiali di sviluppo sostenibile, economisti e strateghi del clima riuniti in occasione del Summit per il Cinquantennale del Club di Roma in corso nella Capitale. La soluzione per arginare il cambiamento climatico in corso? Passa ...