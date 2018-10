Diciotti | Salvini | lasciatemi lavorare

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente : Palermo, 18 ott. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo non ha la competenza territoriale per occuparsi dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli atti passeranno adesso al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente le dovrebbe inviare al Tribu

Salvini : da vicenda nave Diciotti zero migranti dalla Libia : Roma, 3 ott., askanews, - 'dalla vicenda della nave Diciotti ad oggi, ed è passato ormai un mese e mezzo, gli arrivi dalla Libia sono stati quantificati in zero'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

Matteo Salvini - caso Diciotti : 'Io sequestratore? Per colpa di quel magistrato - mio figlio...' : La vicenda di ' Matteo Salvini indagato per sequestro di persona ' per il caso della nave Diciotti è stata sulle prime pagine dei giornali per giorni. Ora che le polemiche si sono , un po', sopite, il ...

Diciotti : "Se conferma le accuse a Salvini - anche Patronaggio potrebbe essere indagato. Ecco perché" : "Si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica" ha annunciato. Quella di non far sbarcare gli stranieri, secondo Nordio, è un'azione che "sarà criticabilissima da un punto ...

Diciotti - non si trovano gli ordini scritti : si sgretola inchiesta su Salvini : L'indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l'indagine e l'inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell'acqua per il pm Patronaggio. Come riporta il Messaggero all'appello tra le carte mancherebbero proprio gli ordini scritti che sarebbero arrivati ...

Migranti - Diciotti e porti chiusi : per il 54% degli italiani ha ragione Salvini : Migranti e caso Diciotti, i sondaggi sorridono a Salvini la cui intransigenza sul tema degli sbarchi estivi sulle coste italiane viene condivisa da una larga parte degli italiani. Meno del 40% degli elettori, secondo quanto rilevato dal più recente sondaggio a tema curato da Demos per La Repubblica, giudicherebbe negativamente la linea dura del ministro dell'Interno in carica [VIDEO] sulla gestione delle politiche dell'accoglienza di richiedenti ...

Diciotti - nessun ordine formale di stop allo sbarco/ Migranti - Salvini ‘scagionato’? Il nodo della competenza : Caso Diciotti, nessun ordine formale di stop allo sbarco dei Migranti. Salvini "scagionato"? Le ultime notizie e le ricerche del Tribunale dei Ministri: il nodo della competenza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:11:00 GMT)

I sondaggi premiano Matteo Salvini - anche sulla Diciotti : "È buonsenso - avanti così!" : Matteo Salvini gongola nel leggere gli ultimi sondaggi, che vedono la Lega primo partito e la sua linea sui migranti sostenuta da una netta maggioranza degli italiani, ma anche nel vedere il suo primo avversario, Emmanuel Macron, sprofondare nei consensi in Francia.sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Sul caso della nave Diciotti, il 61 per cento degli italiani si schiera con il ministro dell'Interno. La linea dura di Salvini è ...

Diciotti e chiusura dei porti - ecco quanti italiani stanno con Salvini : Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto , -0,4, : 27,9 per cento. Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento. Risale Forza Italia al 7,...