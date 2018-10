Diablo IV annunciato alla BlizzCon? Blizzard sembra smentire

eurogamer

: Diablo 4 sarà annunciato alla BlizzCon ? Blizzard svela i suoi piani - PHONETHRONE2012 : Diablo 4 sarà annunciato alla BlizzCon ? Blizzard svela i suoi piani - HDblog : Diablo 4 sarà annunciato alla BlizzCon ? Blizzard svela i suoi piani - Eurogamer_it : Un nuovo #Diablo alla #BlizzCon2018? Forse no -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il 2 e il 3 novembre sarà tempo die gli ultimi rumor circolati in rete nel corso dei mesi hanno spinto molti giocatori e addetti ai lavori ad aspettarsi delle novità riguardantie perché no unIV.però voler smorzare gli entusiasmi con un post pubblicato sul sito ufficiale della compagnia, un post chelasciare intendere che ci potrebbe essere spazio per degli annunci ma che forse non si tratterà di novità così importanti come un capitolo completamente inedito. "2018 è alle porte e abbiamo visto circolare molti rumor riguardanti i nostri possibili piani per quanto concerne. Questi sono tempi molto eccitanti: abbiamo attualmente diversi team che stanno lavorando su dei progetti legati ae non vediamo l'ora di dirvi tutto...quando sarà il momento giusto. Read more…