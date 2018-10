Di Maio risponde all’Ue | “Non accettiamo ultimatum | Commissione lontana dalla realtà”

Di Maio : "Su pace fiscale al Quirinale testo manipolato". Ma il Colle risponde : "Il Dl non è mai arrivato" : "Tendo ad escludere responsabilità politica perché abbiamo raggiunto un accordo politico e perché mi fido delle persone che sono al governo". Nessun condono Di Maio entra poi nel merito delle ...

Manovra - Di Maio risponde a Oettinger : “Si morda la lingua 3 volte prima di parlare” : Luigi di Maio ha risposto con un post su Facebook al commissario Ue: "Oettinger e tutti gli altri commissari aprano le orecchie e ascoltino attentamente prima di sparare sentenze. Un rifiuto a prescindere è intollerabile. Gli impegni saranno rispettati, ma non si può più morire di austerità". .Continua a leggere

Dossier Alitalia - Tria risponde a Di Maio : 'Tesoro non ne ha mai parlato' - Fs presenta una mozione di interesse : ... di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ...

Dossier Alitalia - Tria risponde a Di Maio : "Tocca al Mef e io non ne ho mai parlato" : Il vicepremier aveva annunciato una New company, con la partecipazione di Fs, Cdp e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. Tria risponde ma Fs intanto annuncia la sua "manifestazione di interesse"

Dossier Alitalia - Tria risponde a Di Maio : 'Tesoro non ne ha mai parlato' : ... di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ...

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare [VIDEO]il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista ...

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista fossero ...

Di Maio risponde alle critiche sui festeggiamenti dal balcone di palazzo Chigi : Luigi Di Maio ospite nello studio di Non è l'arena risponde alle critiche mosse dopo i festeggiamenti svolti sul balcone di palazzo Chigi. 2 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Pensioni Quota 100 - Elsa Fornero ‘bacchetta’ Di Maio e risponde : ‘Ho solo dato una medicina amara’ : L’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha parlato a Bione, a margine della presentazione del suo libro intitolato ‘Chi ha paura delle riforme’. Come riporta il sito internet del quotidiano ‘Il Giornale di Brescia’, La Fornero non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Conte, ed in modo particolare a chi ha preso il suo posto, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e all’altro ...

Fnsi risponde ai Cinque Stelle : "Se l'Ordine non serve perché Di Maio continua a esservi iscritto?" : Dopo il post sul blog in cui i pentastellati si dicevano pronti ad abolire l'Ordine dei Giornalisti arriva, secca, la replica della Fnsi: "Stiano tranquilli, i neoprofeti del pensiero unico a 5 Stelle. Non saranno i provvedimenti di natura ritorsiva annunciati contro un'intera categoria di professionisti e neppure le liste di proscrizione ai danni di colleghi che vogliono continuare a fare il loro lavoro a cancellare la libertà di stampa ...

Manovra - Di Maio risponde su Instagram 'No tagli alla Sanità - via i dirigenti politicizzati' : ROMA - Replicando una forma di comunicazione sui social già sperimentata la scorsa settimana, il vicepremier Luigi Di Maio risponde su Instagram alle domande dei follower sulla Manovra, dopo il ...

FICO VS DI Maio/ Vicepremier attacca sui migranti : "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde : FICO vs Di MAIO: Vicepremier attacca sui migranti: "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde: "Italia salvi vite in mare con l'aiuto di tutti"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:50:00 GMT)

‘Ci sono tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...