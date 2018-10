Di Maio | no a Dl fiscale come è | ma nessuno suoni requiem governo

Dl fiscale : Salvini non sarà in Cdm - ma per Di Maio serve chiarimento : Dopo la convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale, Matteo Salvini conferma che non sarà presente perché impegnato altrove. Il vicepremier è però anche tornato a ribadire la sua ...

Muro contro muro. Salvini rimanda al mittente le proteste di Di Maio sul decreto fiscale. Giorgetti incredulo : Forse mai in questi primi mesi di governo gialloverde si era arrivati così vicini al punto di rottura. La pistola scarica della denuncia, agitata ieri da Luigi Di Maio nel salotto di Porta a Porta, ha comunque generato una deflagrazione politica. Perché se un testo ufficiale del decreto fiscale non esiste, le norme messe all'indice ieri dal capo politico 5 stelle (elevare la soglia del condono dai 100mila euro previsti fino a 2,5 ...

Conte media tra Di Maio e Salvini Sabato nuovo Cdm sul Dl Fiscale : Sabato mattina ci sarà una riunione del consiglio dei ministri e sul tavolo il decreto Fiscale. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale - Repubblica ha già condannato il giacobino Di Maio : Stupisce la certezza di Massimo Giannini: “Eccolo qua, l’ultimo colpo di teatro: il condono ‘a sua insaputa’” (Repubblica, 18 ottobre). Non ci sono dubbi, Di Maio è un bugiardo, mente, sapeva del condono che perdona i riciclatori del denaro sporco e ha inscenato questa “tragicomica Opera Buffa” della congiura. Se fosse vero, se avessimo senza dubbio alcuno la certezza che così è, la carriera politica del leader pentastellato sarebbe fortemente ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Pace Fiscale - Di Maio : è complotto. Salvini : nessun trucco. Conte : no frattura M5s-Lega : Da Pd e da Fi la richiesta al governo di riferire in Parlamento. Le opposizioni accusano: ladri di futuro. Mattarella invita le forze politiche a dialogo costruttivo. Forse domani un Cdm-bis per un ...

Decreto fiscale - la Lega smentisce Di Maio. Viceministro Garavaglia : "Il testo lo conoscevano tutti" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il Viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. Salvini si affida a Conte Salvini questa mattina - riferiscono fonti parlamentari del ...

Pace fiscale - Garavaglia (Lega) smentisce Di Maio : “Il testo? Lo conoscevano tutti” : “Lo sapevano tutti, è evidente”. Così risponde Massimo Garavaglia, il Viceministro all’Economia della Lega, fuori da Montecitorio alle domande dei cronisti su chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio. Lo sapeva anche Di Maio? Incalzano i cronisti. “Non lo so…”, taglia corto Garavaglia. L'articolo Pace fiscale, Garavaglia (Lega) smentisce Di Maio: “Il testo? Lo ...

Pace fiscale - Orfini contro Di Maio : “Bozza manipolata? Accusa ridicola e folle. Non sa come giustificare condono” : Luigi Di Maio, dopo la denuncia fatta nel salotto di Bruno Vespa, intercettato starmene non risponde alle domande dei giornalisti. Sulla vicenda della ‘manina’ nel DL fiscale l’opposizione, con Matteo Orfini, presidente del partito Democratico attacca: “Solidarietà alla Procura che si dovrà occupare di cose palesemente insensate, ridicole e folli. Siamo di fronte ad una cosa senso: Di Maio cerca di nascondere il ...

Cosa avrebbe aggiunto la 'manina' nel decreto fiscale che ha fatto infuriare Di Maio : Il decreto della discordia è quello recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenti differenti", composto da 26 articoli e datato 16 ottobre. Secondo Di Maio il testo dell'articolo 9, quello che apre la porta al condono fiscale, e si intitola "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale", sarebbe stato manipolato. Nel susseguirsi delle bozze - spiega ...