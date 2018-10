Di Maio ha detto che il testo della Manovra è stato modificato da una ' manina' Cosa è

Di Maio : sui vitalizi detto fatto - promessa mantenuta : Roma, 16 ott., askanews, - 'Bye bye vitalizi. detto, fatto. promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!'. Lo scrive il ...

Di Maio : sui vitalizi detto fatto - promessa mantenuta : Roma, 16 ott., askanews, - "Bye bye vitalizi. detto, fatto. promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!". Lo scrive il ...

Salvini offende Juncker - Di Maio : “Non lo rimprovero perché ha detto che non è sobrio” : Matteo Salvini insiste: "Juncker sobrio e barcollante? Andate a vedere le foto su Google". Il ministro degli Interni è tornato oggi sugli insulti a Jean Claude Juncker: "Questo signore arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo ed è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei"Continua a leggere

Perché Renzi ha detto che 'Di Maio non è lucido' : Roma, 27 set., askanews, - Renzi replica agli attacchi del M5s dopo l'elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm. 'La verità - sostiene in un post su Facebook - è che Di Maio non è più ...

Di Maio ha detto che solo gli italiani avranno il reddito di cittadinanza : "Un incontro utile e positivo". E' un Matteo Salvini soddisfatto quello uscito dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra, con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega degli Affari europei Paolo Savona. Un Salvini che ha anche apprezzato la precisazione sul reddito di cittadinanza ai soli italiani fatta dal vicepremier Luigi Di Maio, in questi giorni in missione in Cina, ...

DI Maio E LA GAFFE SU MATERA : EMILIANO LO SALVA"/ Video - ecco cosa ha detto il governatore della Puglia : Di MAIO a EMILIANO, "con MATERA che state facendo?": la presunta GAFFE del capo politico M5s. Il quesito al governatore della Puglia sulla città della Basilicata, Video. Ma a sua discolpa..(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Cosa ha detto Di Maio a La 7 su aperture domenicali - precariato e Autostrade : Il ministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in un'intervista in diretta su La 7 a L'aria che tira di Myrta Merlino ha toccato diversi punti caldi per il suo ...

Governo - Di Maio : “Ieri ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati. Vanno rispettati sempre” : “Ieri l’ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati, perché quei magistrati sono gli stessi che arrestano i corrotti, gli scafisti e i mafiosi. E quindi, allo stesso modo, si rispettano anche quando ci indagano”. Lo afferma Luigi Di Maio, in una diretta facebook in occasione dell’anniversario del primo ‘V Day‘. L'articolo Governo, Di Maio: “Ieri ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati. ...

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Omicidio Regeni - Luigi Di Maio : “Al-Sisi ha detto che Giulio è uno di loro - arriveremo alla verità” : "Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una svolta e che il prima possibile ci possa essere l'incontro tra le autorità giudiziarie, si deve accelerare per arrivare alla verità. Al-Sisi nel corso del vertice ha detto che Giulio Regeni è uno di noi", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, in visita ufficiale a Il Cairo, al termine dell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi.Continua a leggere

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere