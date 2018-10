Di Maio e Tria continuano a difendere la Manovra anche dopo bocciatura Ue

Caos su condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia , EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio” . Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria . Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Def e Alitalia - Tria resiste all'offensiva di Di Maio : Il ministro pentastellato sarebbe piuttosto sorpreso dalla posizione del collega dell'Economia, con il quale non ha mai smesso di litigare. 'Questa volta Tria di chi sta facendo gli interessi? Perché ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio / Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “ Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio ". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

SALVINI : "TRIA RISPETTI IL CONTRATTO ANCHE SU ALITALIA"/ Retroscena : con Giorgetti blinda Mef 'contro' Di Maio : Matteo SALVINI a 360°: "Tria RISPETTI il CONTRATTO , sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio '. Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa.

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

M5s - Giovanni Tria furioso con Luigi Di Maio . Lo sfogo rubato al ministro : 'Ne ho sentite abbastanza' : I retroscena di questi giorni ritraggono un Giovanni Tria 'amareggiato', come da tradizione delle ultime settimane. Il Corriere della Sera riferisce che la sua 'voglia di dimettersi non si sia placata,...

Giovanni Tria accerchiato. Su Alitalia/Fs Salvini sposa la linea Di Maio : "Decidiamo noi" : Di "schiaffi", metaforicamente parlando, Giovanni Tria ne sta accumulando, giorno dopo giorno. Il ministro dell'Economia viene descritto da chi lo ha sentito come "esasperato, amareggiato, non sereno". E le voci di dimissioni tornano a circolare con insistenza. Ma c'è una legge di bilancio da chiudere. Certo, la vicenda Alitalia ha ulteriormente ridimensionato il ruolo del ministro, sovrastato dalla forza politica e mediatica di Luigi Di ...

Scuola - Di Maio agli studenti : ‘Incontriamoci’ ma la risposta è chiara : La protesta degli studenti durante lo sciopero di venerdì scorso ha riempito le pagine di cronaca, soprattutto per l’episodio accaduto a Torino (manichini raffiguranti Salvini e Di Maio dati alle fiamme). Il vicepremier e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio , a questo proposito, ha risposto tramite un video pubblicato su Facebook. Di Maio agli studenti : ‘Vediamoci e mettiamoci al lavoro sulle cose che servono alla ...

Scuola - Di Maio agli studenti : ‘Incontriamoci’ ma la risposta è intransigente : La protesta degli studenti durante lo sciopero di venerdì scorso ha riempito le pagine di cronaca, soprattutto per l’episodio accaduto a Torino (manichini raffiguranti Salvini e Di Maio dati alle fiamme). Il vicepremier e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio , a questo proposito, ha risposto tramite un video pubblicato su Facebook. Di Maio agli studenti : ‘Vediamoci e mettiamoci al lavoro sulle cose che servono alla ...

Alitalia - Luigi Di Maio sfida Giovanni Tria : 'Se non accetta il progetto può lasciare il posto a un altro' : Giovanni Tria spiega ai pochi ministri istituzionali con cui si confronta ancora, che si sente 'stanco, provato e soprattutto delegittimato '. Un preludio alle dimissioni ? Sembrerebbe di sì - spiega ...

Alitalia - è bagarre sul suo futuro. Di Maio e Tria ai ferri corti : " Penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il Ministro dell'Economia ", aveva spiegato il titolare di via XX settembre aggiungendo: "Io non ne ho parlato" e mettendo così un freno alle ...

Scuola - gli studenti rispondono a Di Maio dopo le manifestazioni : “Incontriamoci e risolviamo problemi” : Gli studenti della Rete della conoscenza hanno diffuso un video in cui rispondono all’invito di Luigi Di Maio di incontrarsi al ministero. “Incontriamoci e risolviamo i problemi a partire dall’alternanza Scuola lavoro – hanno affermato gli studenti – e poi affrontare il tema dei costi troppo elevati per gli studenti. Saremo in mobilitazione permanente da lunedì”. L'articolo Scuola, gli studenti rispondono a Di ...