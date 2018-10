Di Maio e il decreto smarrito | social scatenati ' Si sarà perso nel tunnel del Brennero'

Perché Di Maio ha confessato a Vespa che sul decreto fiscale e sulla denuncia ha combinato un pasticcio : Al di là delle inevitabili tensioni politiche che si sono mosse dietro questa vicenda - rimando a questo pezzo - ci sono due scambi tra il capo politico dei 5 stelle e Bruno Vespa che spiegano quale sia la scintilla che ha generato il corto circuito. (Per chi volesse subito la conclusione: sì, Di Maio ha preso una tranvata).Eccoli:1) Vespa: "Ma lei quando si è accorto di questa cosa del decreto fiscale?". Di Maio: "Oggi. I ...

