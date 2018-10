Derby non solo in campo | Inter e Milan si sfidano anche sul mercato | ecco l’obiettivo

Non solo sport. 'La mi bèla Madunina - chi ti dòminet Milan ' : va in campo il Derby più prestigioso. : A questo punto della tenzone, però, più che a scrivere di storia , e leggenda, di F1 sarà già tanto se riusciamo a restare , senza ammirare altri orrori, sulla , triste, cronaca. Nel weekend è ...

Inter-Milan - Higuain talismano Derby : non ne ha mai perso uno nei 90 minuti : Un Pipita in più per sperare in un risultato positivo. Gonzalo Higuain è un attaccante formidabile da oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto un talismano in chiave derby. Ne ha giocati 16 finora e ...

Gioca il Monza - Berlusconi in tribuna : 'Derby entro tre anni col Milan? Preferirei non parlarne' : Monza - ' Derby entro tre anni con il Milan? Io sono rossonero dalla nascita, non parlereri di questo. Mi ha spinto a dire sì a questo progetto Monza la volontà di dar vita a un modo nuovo di essere ...

Inter-Milan - Derby nona giornata Serie A 2018-2019 : programma - orario e su che canale vederlo in tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo Derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il Derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il Derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimentichiamo il Derby'. Berisha : 'Non vedo l'ora di giocare' : Vincere in Europa League per smaltire la delusione del derby. Simone Inzaghi vuole una reazione da suoi uomini. Alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio ha parlato ...

Roma - Pellegrini non sta nella pelle : “non ho dormito stanotte - fantastico segnare nel Derby” : Il giocatore giallorosso ha parlato dopo il derby vinto dalla Roma contro la Lazio, svelando di non aver dormito stanotte “Non ho dormito questa notte, è stato fantastico fare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra“. Il gol di tacco per l’1-0 iniziale, la punizione del gol di Kolarov conquistata e l’assist per il 3-1 di Fazio, a poco meno di 24 ore dal derby della Capitale, Lorenzo pellegrini ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il Derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Real Madrid-Atletico - Derby senza gol : le due squadre non ‘sfondano’ : Si è concluso il derby della Liga Spagnola, si sono affrontate Real Madrid ed Atletico in un derby sempre molto sentito in Spagna. Occasione ghiotta per la squadra di Lopetegui dopo il passo falso nel pomeriggio del Barcellona che non è andato oltre il pareggio. Ottima prestazione in chiave difensiva della squadra di Simeone, poche occasioni invece in fase offensiva. Finisce 0-0, il Real Madrid in vetta con 14 punti proprio insieme al ...

Ecco il Derby - c'è aria di gol : Dzeko sfida il digiuno - Ciro non dimentica Olsen : La Capitale, oggi, li attende, scrivono Massimo Cecchini e Stefano Cieri su 'La Gazzetta dello Sport'. Soprattutto Eusebio Di Francesco , che perdendo malamente la Stracittadina vedrebbe di nuovo ...

"Non abbiamo più soldi". Curva Nord della Lazio senza coreografia al Derby di Roma : Il derby di Roma si giocherà senza metà coreografia. La parte mancante? Quella della Curva Nord. Già perché la Curva dei tifosi della Lazio ha annunciato ufficialmente che per mancanza di fondi non potrà allestire il consueto spettacolo pre-partita. Insomma, niente soldi, niente coreografia.E così Gli Irriducibili, ultrà storici della società biancoceleste ,entreranno cinque minuti dopo il fischio d"inizio per protesta contro gli altri tifosi ...

Roma - Di Francesco sul Derby : “Ora svoltare. Scudetto? Non pronti” : Roma – Ha attraversato giorni sicuramente non facili Eusebio Di Francesco. Tra il ko di Bologna e la vittoria col Frosinone il tecnico giallorosso ha tremato per la sua permanenza sulla panchina della Roma, consapevole che un ko contro i ciociari sarebbe valso un possibile esonero. Il poker contro la squadra di Longo ha fatto […] L'articolo Roma, Di Francesco sul derby: “Ora svoltare. Scudetto? Non pronti” proviene da ...