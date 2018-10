Depressione post-parto Cos’è e come riconoscerla

Serena Williams - Depressione post partum : "Non sono giorni facili per me" : La tennista statunitense, diventata mamma lo scorso settembre, spiega i motivi del clamoroso crollo mentale che l'ha spunta...

Serena William racconta la Depressione post partum : Serena Williams sui social ha scritto: “Ero depressa, pensavo di non essere una buona mamma”spiegando la sua depressione post partum. “La scorsa settimana non è stata facile per me. Non solo ho dovuto subire alcuni difficili momenti personali, ma avevo proprio sentimenti negativi di tristezza e depressione. In più, mi sentivo di non essere una buona madre”. Così ha scritto su Instagram l’ex numero 1 del mondo. “Ho letto ...