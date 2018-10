Decreto fiscale | dalla rottamazione ter al fondo per il porto di Genova Cosa contiene la

ilfattoquotidiano

: In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubb… - Quirinale : In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubb… - LucaBizzarri : Io ho un’idea: scrivere il decreto fiscale dentro una cabina trasparente per evitare manine. - mattiafeltri : Ehm, scusate. Mi sa che il decreto #fiscale lo aveva trovato mio figlio -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori.ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del grado di giudizio, definizione agevolata per inviti al contraddittorio e processi verbali, sanatoria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche con un tetto a 30mila euro. E poi ancora rinvio della lotteria degli scontrini, nuovi stanziamenti per autotrasdi, per ildi garanzia per le pmi, per la rete ferroviaria e per le missioni internazionali di pace. Nell’ultima versione del, quella ...