DECRETO FISCALE | CONTE | SABATO CDM” SALVINI | “ALTRI IMPEGNI” Di Maio | Serve

Nel governo è scontro su DECRETO fiscale. Conte minaccia : 'Risolvete o lascio' : 'Adesso basta, adesso su questo problema bisogna trovare una soluzione'. Tra un bilaterale e l'altro coi leader Ue, impegnato a "spiegare" la manovra, a margine del consiglio europeo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha così preso in mano la situazione, minacciando le sue dimissioni - secondo quanto riferiscono fonti governative di entrambi i partiti, M5s e Lega - se non ...

Dietro alla “manina” del DECRETO FISCALE : ecco perché non poteva essere al Quirinale : È il cortocircuito più dirompente della giovane vita del governo gialloverde. Prende vita sulla strada che porta al decreto per il condono fiscale, tra sospetti e veleni reciproci, ma lascia Dietro di sé soprattutto una grande confusione. Una manina, secondo il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, avrebbe modificato di nascosto il de...

Giallo sul DECRETO FISCALE : vacilla la maggioranza. Conte : sabato si cambia. Salvini : non vengo : 'Ho firmato un contratto, con Di Maio e con gli italiani e mantengo la parola', dice il leader leghista, declinando l'invito ad un possibile nuovo CdM. E conlui tutti i ministri del Carroccio -

DECRETO FISCALE : Conte propone un Cdm ma Salvini ha "altri impegni" : Dopo lo scontro tra Lega e M5s sul Decreto fiscale, è tira e molla tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sul Consiglio dei Ministri che dovrebbe portare al "chiarimento politico" auspicato da Luigi Di Maio. Il presidente del Consiglio propone prima un Cdm venerdì. "Quale Consiglio dei ministri? Io arrivo da Mosca. Quale manina? Per ogni cosa non possiamo incontrarci. Domani sono in Trentino e domenica entro in clima ...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm : 'Salvini non ci sarà? Il premier sono io' - Salvini : 'Il DECRETO non si tocca' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

M5s avverte la Lega : modifiche al DECRETO FISCALE o salta tutto : Via dal dl fiscale lo scudo penale per i reati di riciclaggio e lo scudo fiscale sui capitali all'estero. Se il decreto non sarà modificato, rischia di saltare tutto. E' questa la linea di M5s, senza se e senza ma, che si aspetta - secondo quanto si apprende da fonti di governo autorevoli - che la Lega sia d'accordo nel togliere queste norme anche per rispettare il contratto di governo che tiene in piedi l'esecutivo ...

Condono - Salvini : il DECRETO FISCALE non cambia - M5s sapeva : A chi gli chiedeva se era a conoscenza della presenza nel Dl fiscale delle norme sulla pace fiscale contestate dal M5s, il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha risposto: «Ma è evidente, tutti lo sapevano»...

Muro contro muro. Salvini rimanda al mittente le proteste di Di Maio sul DECRETO fiscale. Giorgetti incredulo : Forse mai in questi primi mesi di governo gialloverde si era arrivati così vicini al punto di rottura. La pistola scarica della denuncia, agitata ieri da Luigi Di Maio nel salotto di Porta a Porta, ha comunque generato una deflagrazione politica. Perché se un testo ufficiale del decreto fiscale non esiste, le norme messe all'indice ieri dal capo politico 5 stelle (elevare la soglia del condono dai 100mila euro previsti fino a 2,5 ...

Salvini ha detto che sul DECRETO FISCALE non ci sono state né 'manine' né scie chimiche. E nemmeno gli alieni : Nessuna manina, nessun errore, nessun complotto: l'articolo 9 è stato discusso ("per ore") con tutto il testo del decreto fiscale e non sarà cambiato. Matteo Salvini interviene da Bolzano per mettere un paletto in apparenza invalicabile alle proteste di Luigi Di Maio e chiarire che tutti sapevano come stavano le cose su quello che le opposizioni chiamano 'condono', ma che per la maggioranza è ...

Salvini : domani nessun Cdm - DECRETO FISCALE resta com'è : Bolzano, 18 ott., askanews, - 'Quello che abbiamo discusso per ore l'ho trovato scritto. Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo'. Il vice premier Matteo ...