Debito pubblico alto | spread in crescita | ma l' Italia rischia realmente di fallire?

Debito pubblico in calo dopo record di luglio : Debito pubblico italiano in discesa ad agosto dopo il record toccato il mese precedente . Secondo quanto riportato dalla Banca d'Italia nel Supplemento al Bollettino Statistico "Finanza pubblica, ...

Bankitalia : "Ad agosto è sceso il Debito pubblico" : Ad agosto le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,7 miliardi, in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto Bankitalia . Nei primi otto mesi del 2018 le entrate tributarie sono state pari a 280,2 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; al netto di alcune disomogeneità contabili si può stimare che la dinamica delle entrate ...

Rimetti a noi il nostro Debito pubblico : spread - cosa non ci viene detto : Rimettere i debiti, a parte il richiamo alla nostra principale preghiera, la nostra classe politica presente e trascorsa non ha una visione di politica economica e così la nostra informazione. Soprattutto se si tratta di debito pubblico .

Pensioni e quota 100 - perché fanno aumentare il Debito pubblico : Il presidente dell'Inps stima un onere di 100 miliardi di euro per le casse dello Stato con l'abbassamento a 62 anni dell'età di uscita dal lavoro

Rating Italia - cosa rischiamo con il declassamento del Debito pubblico? : L’avvertimento di Fitch, giunto nella serata di mercoledì, non è il giudizio definitivo ma un segnale nei confronti dell’ Italia . Ecco il calendario dei giudizi delle varie agenzie e i rischi per i risparmiatori

SONDAGGI POLITICI/ Caos Manovra - per il 44% Debito pubblico aumenterà nonostante il Governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI , ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo , Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Manovra - Debito pubblico alle stelle? Il leghista : 'Ci sono sempre i risparmi degli italiani' : Non è la prima volta che il tema salta fuori negli ultimi giorni. Da quando cioè, dopo l'annuncio della Manovra , lo spread è esploso e la borsa è andata a picco, sopratutto per il settore bancario. Il ...

C’è chi attacca Piero Angela perché ha parlato di spread e Debito pubblico : (Immagine: Rai.tv) A partire dallo scorso weekend sui social si sono moltiplicati gli attacchi e le critiche a Piero Angela , in seguito alle sue affermazioni in tv a proposito di politiche economiche, spread e conti pubblici. Ospite della trasmissione Le parole della settimana su Rai 3, Angela è stato intervistato da Massimo Gramellini, e i due hanno discusso – tra tanti altri argomenti – anche della condizione economica del nostro Paese e del ...

Debito pubblico - l'Italia incassa un nuovo monito dal FMI : Nella delicata questione del Debito pubblico italiano entra adesso anche il Fondo Monetario Internazionale, che invita il nostro paese a non cancellare le riforme già fatte perché potrebbero di nuovo mettere a rischio la sostenibilità del Debito stesso.Il Fondo e il Debito pubblico Il World Economic Outlook dell’Fmi, presentato a Bali, taglia le previsioni sul commercio globale a causa del deterioramento del contesto generale. La crescita è in ...

Fmi taglia le stime del pil italiano : “1 - 2% nel 2018. Debito pubblico giù. Preservare riforme delle pensioni e del lavoro” : Italia fanalino di coda nell’area euro con una stima della crescita del pil fissata all’1,2% nel 2018 e dell’1% nel 2019, che rappresentano i tassi più bassi nell’Ue, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic Outlook, nel quale viene stimato anche un calo del Debito pubblico italiano in calo dal 131,8% del Pil nel ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - per il 44% aumenterà il Debito pubblico : poca fiducia su Manovra : SONDAGGI POLITICI Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Piepoli, Lega sfonda al 31% e regge il M5s al 30%, al netto delle perdite rispetto al 4 marzo. Pd perde ancora 2 punti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Il Debito pubblico francese sfiorerà i 2.300 miliardi. Perchè L’EU non si lamenta? : Il debito pubblico francese sfiorerà i 2.300 miliardi. Perchè L’EU non si lamenta? QUEST’ANNO SALIRÀ AL 97% RISPETTO AL PIL: GLI ERRORI DI HOLLANDE ORA PESANO SU MACRON Il grafico mostra il debito nazionale della Francia dal 2012, con proiezioni fino al 2022. Nel 2015 il debito nazionale della Francia ammontava a circa 2.109 miliardi di euro e quest’anno sfiorerà i 2.300 miliardi. Per capirci, il debito pubblico della Grecia è di 360 ...