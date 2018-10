Dark Souls Remastered - recensione

Prezzo Dark Souls 3 e Bloodborne più basso su PlayStation Store : 100 giochi in sconto per Halloween : Sono oltre 100 i giochi horror per PS4 in offerta per Halloween su PlayStation Store. Tra i titoli scontati ci sono anche Dark Souls 3, Bloodborne, Dead Cells, Prey e Doom. Per i giocatori che amano il genere horror si tratta di una promozione da non perdere. Con l’avvicinarsi di Halloween infatti è proprio il caso di organizzare una serata horror con dei giochi a tema. Per l’occasione il PlayStation Store ha pensato di fare un regalo a tutti ...

Dark Souls 3 : inizialmente l'ora del giorno doveva mutare in modo dinamico : Dark Souls 3 è da sempre stato oggetto di speculazioni e analisi del suo codice, da parte di appassionati in cerca di nuovi elementi con cui costruire nuove teorie. Ebbene come possiamo vedere anche su Eurogamer.net, Lance McDonald ha pubblicato un nuovo video analisi dove viene ipotizzata la presenza, almeno in origine, di un sistema dinamico di cambiamenti climatici e temporali dentro le varie zone del gioco.Nel codice sono presenti infatti ...

Animus Harbinger è un GdR d’azione ispirato a Dark Souls : Animus Harbinger è un RPG d'azione offerto da TENBIRDS in cui dovrete salvare gli abitanti di Cadmeia da strani medici, Cerberi e mostri utilizzando la spada, l'ascia o il martello. Lo scopo del gioco consiste nell'abbattere una schiera di mostri per crescere di livello e potenziare le abilità in modo da poter affrontare i boss, fino a quando non resterà nessun altro all'infuori del tenebroso eroe. L'articolo Animus Harbinger è un GdR ...

Dark Souls Remastered per Switch riceve un divertente trailer che invita i giocatori "a mantenere la calma" : La versione di Dark Souls Remastered per Switch potrebbe essere stata posticipata, ma è ormai in dirittura di arrivo. Supponendo che non ci siano ulteriori rinvii, i possesori di Switch possono finalmente tuffarsi nel mondo di Lordran il mese prossimo e, per prepararli alla inevitabile morte che li attende, Nintendo e Bandai Namco hanno condiviso un trailer nuovo di zecca.Come segnala Gamingbolt, il trailer mostra quanto sia difficile il gioco e ...

Dark Souls Remastered per Switch : parte questo weekend il network test : Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore From Software hanno annunciato che il network test per la versione Switch di Dark Souls Remastered sarà disponibile dal 21 al 23 settembre. Il download del client è disponibile per il download ora, tramite il Nintendo eShop.Il test di rete sarà accessibile nei seguenti orari: Europe Times Read more…

Dark Souls : una mod permette di giocare nei panni di CJ di GTA San Andreas : La fantasia e la creatività dei modder è rinomata, e nonostante l'originalità sia sempre premiata nel settore dei videogiochi, forse l'utente Drop0ff si è spinto troppo in là con la sua ultima creazione.Attraverso un nuovo tool che permette di implementare qualsiasi tipo di modello per sostituire quello del protagonista, Drop0ff ha scambiato il celebre non morto di Dark Souls con Carl "CJ" Johnson di GTA San Andreas. Come riporta PCGamer, questo ...

Il "Dark Souls with guns" Immortal : Unchained è ufficialmente disponibile : Toadman Interactive, Sold Out e Game Odyssey sono felici di annunciare che l'RPG sci-fi sparatutto, Immortal: Unchained, è ora disponibile per PlayStation 4, per Xbox One e PC. Ecco il comunicato ufficiale condiviso per l'occasione.Scatena la tua ira. Liberato dalla tua prigione eterna, sei un'arma definitiva incaricata di salvare il Cosmo da un evento catastrofico che minaccia di porre fine a tutti i mondi.Immergiti in un combattimento tattico ...

Hollow Knight come Dark Souls? Secondo il director si ispirano agli stessi capolavori : Nel tentativo di spiegare il grande successo di Hollow Knight, uno dei Metroidvania più apprezzati degli ultimi anni, tantissimi addetti ai lavori lo hanno avvicinato a Dark Souls, con il quale condivide lo stile di gameplay e le cupe atmosfere.William Pellen, co-director del gioco di Team Cherry, ha potuto recentemente parlare di questo frequente paragone tra le due produzioni in una recente intervista riportata, da Gaming Bolt. Gli ...

Sekiro : Shadows Die Twice avrà dimensioni comparabili a Dark Souls 3 e Bloodborne : Il nostro gioco in termini di portata di sviluppo e di cosa stiamo cercando di creare in termini di mondo e di varietà, non cambierà molto dai nostri recenti giochi". Alla domanda se Sekiro fosse ...

Sekiro : Shadows Die Twice avrà dimensioni comparabili a Dark Souls 3 e Bloodborne : In fan dello studio giapponese che ha creato il filone dei "Souls" si stanno domandando con apprensione se anche l'ultima fatica di From Software sarà in grado di offrire loro la stessa quantità (e qualità) di contenuti con cui sono stati viziati con capolavori quali Bloodborne o ottimi sequel come Dark Souls 3.Ebbene, come riporta VG247, in occasione di un'intervista alla Gamescom 2018 il promotions and communications manager di From ha ...

Dark Souls 2 al centro dei rumor : un porting per Switch è in sviluppo? : Bandai Namco e Nintendo hanno recentemente reso ufficiale la data d'uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch, ma sembra che questa riedizione del primo capitolo possa non essere l'unica della serie Dark Souls ad approdare sulla console ammiraglia Nintendo.Stando agli insistenti rumor che solcano l'etere in queste ore, sembra che Bandai Namco stia lavorando attivamente a un porting di Dark Souls 2 su Nintendo Switch, anche se manca ...

PlayStation Store : Dark Souls 3 - Final Fantasy 15 e molti altri titoli in sconto con la promozione "Giochi a meno di €20" : Se siete alla ricerca di grandi giochi a prezzo scontato, abbiamo delle ottime notizie per voi!Come riportato da PlayStation Blog, hanno preso il via una serie di interessantissime offerte che riguardano moltissimi titoli del catalogo PlayStation Store.Nello specifico, è iniziata la promozione "Giochi a meno di €20", nella quale rientrano apprezzati titoli come Dark Souls 3, Final Fantasy 15, Fallout 4, Little Nightmare Complete Edition e ...

From Software lapidaria : "la serie di Dark Souls è finita" ma c'è possibilità per Tenchu? : Il presente e il futuro prossimo di From Software sono rappresentati da Sekiro: Shadows Die Twice (di cui abbiamo parlato nella nostra prova alla Gamescom 2018), nuovo progetto che nonostante alcuni punti di contatto rappresenta un cambiamento importante rispetto alla formula dei Dark Souls, IP centrale negli ultimi anni della Software house e di tutta l'industria videoludica. Anche per questo motivo la domanda è legittima: From tornerà a ...

From Software : Con Dark Souls abbiamo finito : Yasuhiro Kitao, il genio che si cela dietro Sekiro Shadows Die Twice, la serie Dark Souls e molti altri capolavori From Software, durante la Gamescom ha annunciato di aver finito con la serie Dark Souls, raccontando tutto quello che c’era da dire. Dark Souls è completo Di seguito uno stralcio tratto dalla sua intervista: abbiamo in programma di sviluppare numerosi titoli basati su varie esperienze. Voglio dire, non faremo ...