Daredevil | terza stagione per il supereroe di Hell’s Kitchen

Daredevil - il trailer della terza stagione : Dopo settimane di anticipazioni e di teaser ecco finalmente che è stato pubblicato in queste ore, in occasione del New York Comic-Con, il trailer ufficiale della terza stagione di Daredevil. La serie Netflix sull’eroe non vedente torna a due anni di distanza dagli ultimi episodi diffusi sulla piattaforma di streaming e un anno dopo l’ultima apparizione in The Defenders, dove si credeva morto schiacciato dal crollo della sede della ...