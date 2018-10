Daniel Pennac | «Fratello mio | dove sei?»

vanityfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Questa intervista è tratta dal numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 24 ottobre 2018 Lo studio diè una specie di scatola marrone e démodé con annesso cucinino, inondato, di tanto in tanto, da un profumo di croissant. «È il forno qui sotto», spiega, non si sa se assuefatto o indifferente a quell’odore così parigino. Non siamo a Belleville, il quartiere multietnicolo scrittore vive eha ambientato tutta la saga di Malaussène, ma nell’arrondissement delle Grandes Écoles, Rive Gauche, «non lontano da casa, ma abbastanza lontano per poter tenere separata la vita dal lavoro». Un portatile Mac non proprio ultimo modello sta sdraiato sulla scrivania. «Ma questo libro no, non è nato qui, quanto piuttosto nei miei sogni: una mattina alle cinque mi sono svegliato e il libro era già tutto lì.vo solo prendere il bus e venire a scriverlo».aveva un ...