Dallo stornello al rap | il talent per giovani cantautori di canzoni romane

‘Dallo stornello al rap’ : Elena Bonelli il 19 ottobre in diretta su Rai Radio Live : Tra gli ospiti Amedeo Minghi e il rapper Skuba Libre. Conduce Sabina Stilo dalla storica Sala A della Rai di Via Asiago n.10 in Roma Roma – Tutte le note portano a Roma…Lo sa bene Elena Bonelli, erede della canzone romana, che metterà in scena la quarta edizione del talent da lei ideato “Dallo stornello al rap”, rivolto ai giovani cantautori di canzoni romane. La finalissima del concorso, appuntamento fisso per la città eterna e per ...