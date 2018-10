Dal Veneto a Washington | tre ricercatori in finale al premio Issnaf

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore Dal 1999 (3) : (AdnKronos) - “Mi chiedo tuttavia, prosegue l’assessore – se un emigrato italiano in un paese extra Ue, intenzionato a domandare l’erogazione di una prestazione sociale, trovasse difficoltà a ottenere la documentazione dal consolato o dall’ambasciata, contro chi dovrebbe protestare? Contro la diplom

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore Dal 1999 (2) : (AdnKronos) - Con le istruzioni operative inviate un mese fa la Regione ha chiesto ai Comuni solo di confermare o meno (e non di ‘verificare’) di aver ricevuto dai richiedenti con cittadinanza non comunitaria il certificato o l’attestazione rilasciata dallo Stato estero di provenienza su eventuali r

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore Dal 1999 : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “Il Veneto non si è inventato nessuna norma anti-immigrati, si limita ad applicare la legislazione nazionale in materia di erogazioni e contributi e chiede ai Comuni di rispettarla. Tutto qui. Esattamente quanto accade in molti altri stati comunitari fra cui Spagna, Ge

Veneto come Lodi : agevolazioni per i libri agli alunni stranieri solo se presentano un certificato rilasciato Dal Paese d’origine : Per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici, gli alunni stranieri devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Dopo il caso Lodi, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere le agevolazioni su mensa scolastica e scuola bus, si scopre che anche ...

Economia circolare : Dalla Calabria al Veneto inaugurati impianti per biometano da rifiuti organici : Il primo impianto di biometano del Centro-Sud Italia connesso alla rete nazionale del gas naturale e il primo distributore per automezzi che eroga biometano a Vittorio Veneto (TV): sono queste alcune delle eccellenze italiane del biometano da FORSU messe in evidenza dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) nel corso della seconda conferenza nazionale “L’era del biometano”, la giornata organizzata da Legambiente e finalizzata a raccontare lo ...

Pfas in Veneto - “a scuola usano acqua del rubinetto - che è inquinata. Uno scanDalo sulla pelle dei nostri figli” : La scoperta più drammatica l’hanno fatta con il rientro a scuola. “Pensavamo di aver vinto una battaglia almeno nelle scuole elementari di Montagnana, in provincia di Padova, dove l’anno scorso l’acqua usata era quella dei ‘boccioni’. Adesso hanno ripreso a cucinare i pasti utilizzando l’acqua dell’acquedotto, inquinato dalle sostanze Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche già penetrate nelle falde, ...

Sclerosi multipla - Veneto : soliDale con Aism per la ricerca : L’assessore alla scuola e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha portato la propria condivisione e solidarietà al gazebo dei volontari Aism in piazza a Bassano del Grappa, impegnati oggi e domani nella raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza con al vendita delle mele. “Un piccolo gesto può fare molto, contro una malattia che ogni anno colpisce 3.400 nuove persone – ha detto l’assessore – ...

Suicidi per motivi economici : quasi mille casi Dal 2012/ Vittime non solo imprenditori - record in Veneto : Suicidi per motivi economici: quasi 1000 casi dal 2012 ad oggi. Tra le Vittime non solo pensionati ma anche disoccupati, precari e pensionati. record in Veneto e Campania.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:25:00 GMT)

Maltempo - bombe d’acqua Dal Veneto alla Puglia : disagi per temporali e vento in tutta Italia : Situazione del Maltempo in Italia: temporali e forte vento hanno creato danni e problemi soprattutto in Veneto, dove il governatore della Regione, Zaia, ha firmato il decreto per lo stato di emergenza. Alberi caduti ad Ancona e bomba d'acqua su Bari con conseguente traffico in tilt e rallentamenti alla circolazione.Continua a leggere