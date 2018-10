Da oggi si può prenotare iPhone XR!

Scommettere sul Meteo? Da oggi si può grazie alle Scommesse On Demand di Sisal Matchpoint : Per i britannici le previsioni meteo sono da sempre argomento di conversazione ma, da qualche tempo, la mania per le previsioni del tempo si è diffusa anche in Italia. Gli italiani infatti consultano il meteo sempre più spesso, almeno una volta al giorno e, non di rado, si lasciano condizionare dai bollettini meteo per programmare la giornata. A quanto pare, il tema appassiona anche gli scommettitori: in tantissimi infatti, hanno chiesto ...

Giovani e belli in eterno? oggi si può col digitale (ma è solo virtuale) : Gli attori di Hollywood stanno facendo digitalizzare la propria immagine, per creare un avatar che possa prolungare la carriera oltre la morte e annullare l’invecchiamento – almeno sullo schermo. La tecnologia è quella vista, per esempio, nei recenti film di Star Wars, dove compaiono Peter Cushing e Carrie Fisher com’erano alla fine degli anni ’70. O Samuel Jackson, che comparirà come un Giovanissimo Nick Fury in Captain ...

Tutto può succedere/ Su Rete 4 il film con Diane Keaton (oggi - 17 ottobre 2018) : Tutto può succedere, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Diane Keaton, Jack Nicholson e Keanu Reevs, alla regia Nancy Meyers. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:37:00 GMT)

Foggia - mensa negata all'alunno disabile : "Nessuno può assisterlo - la famiglia provveda" : Francesca ha 11 anni e una grave disabilità, lo scorso anno un operatore socio sanitario lo imboccava. C'è grande amarezza nel post Facebook della madre: "Ci dicono che dobbiamo pagarcelo da soli"

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

Da oggi Puoi Scaricare Fortnite Per Android Senza Invito : Fortnite: da ora è possibile giocare su Android Senza ricevere l’Invito da Epic Games. Fortnite ora disponibile Senza Invito per Android Scaricare Fortnite per Android Senza Invito Buone notizie per gli utenti Android interessati a provare anche su mobile il popolare battle royale di Epic, Fortnite. Poche ore fa, infatti, la software house ha comunicato che a partire […]

TURCHIA - NYT : “GIORNALISTA KHASHoggi UCCISO CON MOTOSEGA”/ Un video può incastrare l’Arabia Saudita : Scomparsa Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "TURCHIA ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a pezzi come in Pulp Fiction"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Il profumo di Prada da oggi si può personalizzare : In un mondo dove la personalizzazione è cool per rivelare al mondo la propria personalità, il Do It Yourself arriva nel mondo dei profumi. Non profumi qualunque, ma quelli griffati Prada, L’Homme e La Femme. La Maison lo fa con una collezione di 6 pattern intellettuali ed emotivi al tempo stesso. Del resto Prada ama le contraddizioni, anche su una stampa, e il profumo è nella sua concezione un ibrido sensoriale che conduce con la mente in ...

Alluvione in Calabria - Di Maio : “non si può morire di pioggia” : “Un caro saluto va a tutti i cittadini calabresi e alle famiglie delle vittime di questa sciagura, Spero che molto presto si possa evitare di morire per la pioggia, dovremo fare tanti investimenti che si dovevano fare tanti anni fa: cercheremo di recuperare 15 anni di ritardo in qualche anno. Ho sentito il presidente Conte che sta seguendo la vicenda, siamo tutti vicini alla Calabria e alle amministrazioni locali”. Così il ...

PAGAMENTO PENSIONI OTTOBRE 2018/ Inps - calendario aggiornato : perché si può prelevare già da oggi : PAGAMENTO PENSIONI Inps OTTOBRE 2018, calendario aggiornato: quando presentarsi agli sportelli per riscuotere l'assegno. Le ultime notizie: giorno bancabile e variazioni(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Da oggi stop ai veicoli Euro 3 al Nord : ecco chi può circolare : ll Nord Italia spegne i vecchi diesel. Da oggi, in molte regioni settentrionali entreranno in vigore i nuovi divieti al traffico per migliorare la qualità dell'aria. Limitazioni più ampie rispetto a ...

Atalanta - Percassi : "Errore grave. oggi non si può stare zitti" : La protesta dell'Atalanta dopo il rigore dell'1-0 assegnato alla Fiorentina è stata portata in tv dall'amministratore delegato Luca Percassi: "Dopo quello che è successo è il minimo dover intervenire, ...