Cucchi | ascoltato per sette ore carabiniere indagato per falso

Caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula sull’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’ aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi . All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...

Stefano Cucchi : altri due carabinieri indagati. Perquisizione per il comandante stazione Tor Sapienza Tedesco sarà ascoltato entro gennaio : Dopo le ammissioni di Tedesco, altri due militari della caserma sono ora indagati in relazione agli atti falsificati per nascondere il pestaggio