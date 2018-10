Crozza : 'La colletta per i bimbi stranieri di Lodi? Raccolto così tanto che ora hanno Cannavacciuolo' : Maurizio Crozza commenta da Fabio Fazio, nel programma 'Che fuori tempo che fa', il caso della mensa scolastica inaccessibile per i bimbi ...

Lodi - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Colletta per la mensa? Talmente tanti soldi che al posto del bidello hanno Cannavacciuolo” : In apertura della puntata di ieri sera di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato il caso della Sindaca di Lodi che ha escluso i bambini stranieri dalla mensa scolastica e la reazione dei cittadini: “Quando pensi che questo Paese abbia toccato il fondo, ti stupisce sempre. La gente normale ha fatto una colletta per pagare la mensa ai bambini extracomunitari esclusi dalla Sindaca, in tre giorni hanno ...