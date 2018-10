Cronografi | i migliori modelli per chi ama le auto d’epoca

gqitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) L’edizione di Rally Legend che si è appena conclusa e che ha visto Eberhard & Co, per il sesto anno presente in veste di partner e official time keeper è stato solo l’ultimo degli appuntamenti che fanno da scenario all’incontro trad’epoca e orologi. Un legame che nasce da lontano (alcune case hanno, storicamente, fornito anche gli orologi di bordo di alcune macchine: strumento fondamentale per calcolare i tempi, soprattutto in gara) e che si rinnova, anno dopo anno, grazie a partnership e orologi appositamente creati. Eberhard & Co. Nuvolari Legend Cronografomatico di ispirazione rétro caratterizzato da un quadrante nero con scala tachimetrica centrale a chiocciola in Km/h e un cinturino vintage in cuoio scamosciato. Il fondo, trasparente in vetro zaffiro è personalizzato con il nome del modello e la storica Alfa Romeo Tipo 12/C stilizzata, la ...