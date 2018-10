Cristina Parodi “La famiglia è la cosa più importante La mia prima volta in tv? Al

ilsussidiario

: Cristina Parodi: 'L'ascesa di Salvini è dovuta all'ignoranza. Fa paura una politica basata sulla divisione' - HuffPostItalia : Cristina Parodi: 'L'ascesa di Salvini è dovuta all'ignoranza. Fa paura una politica basata sulla divisione' - fattoquotidiano : Cristina Parodi, Lega: “Lasci la Rai, ha offeso Matteo Salvini e fatto propaganda utilizzando il servizio pubblico” - Corriere : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai: «Ha offeso Salvini» -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)è in televisione con un nuovo programma, "La" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la