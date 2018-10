Cravatta uomo | 5 curiosità che non tutti sanno

gqitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Probabilmente in molti non lo, ma le origini delladi oggi arrivano in realtà da una guerra. Quella dei Trent’anni della prima metà del Seicento, per la precisione, quando le truppe francesi rimasero colpite dai foulard che i militari provenienti dalla Croazia erano soliti legarsi intorno al collo: dall’unione delle parole “croates” e “hrvati” (ovvero “croati”, rispettivamente in francese e in lingua locale) nacque così il termine, per indicare quel pezzetto di stoffa colorata destinato a farsi largo rapidamente prima nell’abbigliamento europeo e poi nel resto del mondo. Il 18 ottobre del 2003, l’Academia Cravatica decise dunque di avvolgere l’arena romana della città di Pola con una gigantescarossa lunga 808 metri, per rendere omaggio al simbolo stilistico dell’identità nazionale croata. Da lì, dopo ...