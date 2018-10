Così il Giappone si è preparato ad accettare una nuova tassa sui consumi

Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi : continuerà Così a essere anche primo ministro del paese : Shinzo Abe, che ha 63 anni, è stato rieletto presidente del partito dei Liberal Democratici giapponesi: ha ottenuto 533 voti su 807 dall’assemblea del partito. Dato che in Giappone il primo ministro è il leader del partito di governo, si The post Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi: continuerà così a essere anche primo ministro del paese appeared first on Il Post.