Cosa sta succedendo a Kevin? I nuovi strani comportamenti dell' isola fluttuante di

Che Cosa c’è scritto nel testo del condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Che Cosa manca ai moderati per riconquistare la scena : In questa Italia che crede alle favole, siamo abituati a pretendere miracoli. Per esempio si vorrebbe che Luca Zingaretti e Antonio Tajani, non ancora leader rispettivamente del Pd e di Forza Italia, diventassero per magia gli antagonisti del populismo incarnato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini. Salvo accertare un attimo dopo che quei due, per ...

Malgioglio doveva restare più giorni al Grande Fratello Vip : qualCosa è andato storto : Perché Cristiano Malgioglio non è rimasto più tempo al Grande Fratello Vip 2018 La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 ha deluso più di qualche telespettatore. In molti si aspettavano un ritorno effettivo di Cristiano Malgioglio nella Casa più spiata d’Italia. E in realtà il paroliere aveva davvero chiesto agli autori del reality show […] L'articolo Malgioglio doveva restare più giorni al Grande Fratello Vip: qualcosa è ...

Ddl Pillon - tensione in Senato quando parla il leghista. Lui : “Ma Cosa ridete?”. E la moderatrice : “Vi mando fuori” : tensione in Senato, nella Sala Nassiriya, sul ddl Pillon sull’affido condiviso dei figli di genitori separati. Tra i relatori, la senatrice del Pd, Valeria Valente, il Senatore di Forza Italia, Lucio Malan e, ovviamente, il primo firmatario del disegno di legge, il Senatore della Lega, Simone Pillon. Durante gli interventi, la platea ha più volte rumoreggiato, in particolare contestando l’esponente del Carroccio, accusato di favorire ...

Inter - Nainggolan in tackle su Roma e Juve : ecco Cosa ha dichiarato il centrocampista belga : Nell’Intervista fiume rilasciata alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni di distanza dalla sua prima stracittadina milanese, Radja Nainggolan è tornato sulla sua separazione dalla Roma, non voluta dal calciatore belga, senza risparmiare pesanti accuse alla sua ex società: “È finita non per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Io ho sbagliato, di sicuro, ...

Milano dopo il rogo dei rifiuti : ecco Cosa sta succedendo Parlano gli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

F1 - i consigli di Max Verstappen a Mick Schumacher : “ecco Cosa farei se fossi nei suoi panni” : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come coglierebbe al volo l’eventuale chance di approdare in Formula 1 se fosse nei panni di Mick Schumacher In questi giorni non si fa che parlare di Mick Schumacher, il giovane pilota tedesco ha vinto lo scorso week-end il Campionato di Formula 3 Europea, salendo agli onori della cronaca per aver trionfato in questa categoria due anni prima di quanto sia riuscito a fare papà ...

Senza Riace - Cosa resta della Calabria? : Che cosa resta della Calabria Senza Riace? cosa di positivo di quella regione in questi anni si è conosciuto nel mondo se non il modello di accoglienza proposto dal sindaco di quel comune? E perché, quali sono i motivi che hanno portato a questo giudizio unanime? Tutti tifosi per partito preso? Diamo credito, come è nostro dovere, all’inchiesta della magistratura. E Senza attendere il giudizio definitivo riteniamo pure che il sindaco abbia ...

Mimmo Lucano ha lasciato Riace : “Cosa ho fatto di male per non poter stare nel mio paese?” : Nella serata di ieri, il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari al primo cittadino calabrese, sostituendoli con un provvedimento di divieto di dimora nel comune jonico. Così, questa mattina, intorno alle 6 circa, Mimmo Lucano ha lasciato Riace e al momento non si sa quale sarà la sua destinazione definitiva. .Continua a leggere

NBA – Embiid striglia i Sixers : “i Celtics ci prendono sempre a calci in culo - questa Cosa deve finire” : Joel Embiid striglia i Sixers dopo la sconfitta all’esordio in regular season contro i Celtics: la stella di Philadelphia vuole invertire il trend negativo contro Boston Esordio in regular season da dimenticare per Philadelphia. Nella opening night, i Sixers sono stati sconfitti nettamente a Boston per 105-87, travolti da Jayson Tatum e compagni nella sfida che, a detta di tutti, dovrebbe regalare la finalista ad Est, Raptors permettendo. ...