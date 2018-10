Corea del Sud | la banca centrale mantiene i tassi invariati per sostenere l' economia

Italia-Corea del Sud : Conte riceve presidente Moon - siglati accordi partnership strategica : Tra gli ambiti di interesse relativi alle intese l'energia, la difesa, la scienza, la robotica, la cooperazione tecnologica e culturale. , Com,

Samsung ha raggiunto un altro obiettivo : Galaxy Note 9 supera un milione di unità vendute in Corea del Sud : Samsung ha appena annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo: Galaxy Note 9, potente smartphone presentato lo scorso 9 agosto e venduto in […] L'articolo Samsung ha raggiunto un altro obiettivo: Galaxy Note 9 supera un milione di unità vendute in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Tragedia Nepal - 9 alpinisti morti su monte Gurja/ Tempesta di neve e valanga : c'è anche "re delle vette" Corea : Nepal, strage di alpinisti: 9 morti sul monte Gurja: ultime notizie, gli scalatori sono stati sorpresi da una violenta Tempesta di neve abbattutasi sul loro campo. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Nepal - 9 alpinisti morti per tempesta di neve. Tra loro il 're' delle vette sudCoreano : Tra le vittime c'è anche Kim Chang-ho, primo alpinista sudcoreano a scalare tutte le 14 montagne del mondo più alte di ottomila metri senza l'ausilio di bombole di ossigeno

Ecco la classifica dei passaporti più potenti al mondo : l'Italia cede il posto alla Corea del Sud : E anche se spesso non ci accorgiamo dell'incredibile lasciapassare che teniamo chiuso in un cassetto, noi italiani possiamo contare su uno dei passaporti più potenti al mondo. L'Henley Passport ...

"Il Papa in Corea del Nord sarebbe un passo gigantesco per la pace" : ... se il Papa andrà, sarà un passo gigantesco per una penisola Coreana pacifica , e la Corea del Nord entrerebbe così nel mondo integrato. So quanto il Papa prega, lo ha fatto in varie occasioni in ...

Speciale difesa : Russia - colloqui trilaterali con Cina e Corea del Nord - Consiglio sicurezza Onu dovrebbe rivedere sanzioni a Pyongyang : Mosca, 10 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe rivedere la sua politica sanzionatoria nei confronti della Corea del Nord. È quanto... , Rum,

Russia : colloqui trilaterali con Cina e Corea del Nord - Consiglio sicurezza Onu dovrebbe rivedere sanzioni a Pyongyang : Mosca, 10 ott 11:11 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe rivedere la sua politica sanzionatoria nei confronti della Corea del Nord. È quanto... , Rum,

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Kim invita il Papa - la Santa Sede non commenta. Ma la Corea è al centro della diplomazia vaticana : Il "dittatore" Kim Jong-un vuole incontrare Papa Francesco e non vede l'ora di riceverlo "calorosamente". L'ennesima mossa sorprendente del leader nordCoreano, nipote di quel Kim Il-Sung che estirpò i cattolici dal Paese.Sarà il presidente sudCoreano, Moon Jae-in, a presentare formalmente l'invito del leader di Pyongyang al Papa quando sarà ricevuto in udienza al Palazzo Apostolico, il prossimo 18 ottobre. Il portavoce ...

Kim invita il Papa in Corea del Nord/ Ultime notizie - la Chiesa “Per migliorare relazioni con la Santa Sede" : Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NordCoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:07:00 GMT)

KIM INVITA PAPA FRANCESCO IN Corea del NORD/ Ultime notizie - prosegue il percorso di pace del nordcoreano : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in COREA del NORD. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NORDCOREAno chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Singapore - India : cresce il divario fra ricchi e poveri. Bene Corea del Sud e Indonesia : Il divario tra i super-ricchi ed il resto del mondo continua a crescere. I dati indicano che nel 2017 le 42 persone più ricche del mondo possedevano la ricchezza netta equivalente di 3,7 miliardi di ...

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader del Paese asiatico sarebbe pronto ad "accogliere ardentemente" il Pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce del presidente sudCoreano Moon Jae-in, che visiterà l'Italia a metà ottobre.