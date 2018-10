Coppa del Brasile | il Cruzeiro trionfa per il secondo anno consecutivo | battuto il

Cruzeiro - trionfo in Coppa del Brasile. Piegato il Corinthians 2-1 : Sesta Coppa del Brasile per il Cruzeiro. L'ex Palestra Italia di Belo Horizonte riscrive la storia della competizione, diventando la squadra ad aver vinto il trofeo più volte. Ed oltre al sapore della ...

P.S. Giorgio - Calcio a 5 Serie A2 : la Futsal Cobà supera con pieno merito il turno di Coppa della Divisione - battendo per 3-1 la Tenax ... : Ne ha di che essere soddisfatto l' ex di giornata, quel mister Cafù che ha portato nella scorsa stagione i fidardensi in A2. Adesso sotto con la vincente tra Ortona ed Acqua & Sapone: in ogni caso, si ...

Tenax battuta - il Cobà approda al terzo turno della Coppa Divisione : ... Tiberio di Teramo e Scarpetti di San Benedetto del Tronto, cronometrista Paoloni di Ascoli Piceno RETI : 15'51'' pt Sgolastra, 16'52'' pt Guga, 17'04'' st Sgolastra, 18'00'' st Silveira LA CRONACA ...

Sci di fondo – Cogne rilancia con la Coppa del Mondo : a febbraio lo sprint con Chicco Pellegrino : Il 16 e 17 febbraio Coppa del Mondo sprint e distance 10 e 15 km in classico. Venerdì sopralluogo FIS e InFront per le ultime verifiche. Il nuovo comitato Cogne Events al lavoro per allestire una gara indimenticabile “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili” racconta la canzone del 1991 e tutt’ora attuale cantata da Antonello Venditti. E l’amore per il fondo Cogne ...

Sci di fondo - dodici gli azzurri del gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Livigno in vista dell’esordio stagionale : Il gruppo di Coppa del Mondo a Livigno per nove giorni, under 20 al lavoro a Moena da giovedì 18 a mercoledì 24 ottobre Riprende da Livigno la preparazione sulla neve della squadra di Coppa del Mondo di sci di fondo, impegnata da venerdì 19 a domenica 28 ottobre. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina, Elisa Brocard, ...

Sci alpino - sei azzurre in raduno a Hintertux. Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo a Soelden : Da oggi a mercoledì 24 ottobre la Nazionale italiana femminile di sci alpino sarà in raduno a Hintertux (Austria). Sotto la guida del capo allenatore Matteo Guadagnini e dei tecnici Gianluca Rulfi, Luca Liore ed Ettore Mosca le azzurre proseguiranno il lavoro svolto al Passo dello Stelvio. Sarà un appuntamento molto importante per le nostre atlete, visto che si tratta dell’Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo, che sarà il 27 ...

Un Allenatore al Giorno : André Villas-Boas - il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una Coppa europea : André Villas-Boas è nato a Porto, il 17 ottobre 1977, è un allenatore di calcio portoghese. Grazie al successo ottenuto in Europa League nella stagione 2010-2011 alla guida del Porto, Villas-Boas è diventato il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea, a soli 33 anni e 213 giorni. Fino al 2013 era soprannominato The Special Two poiché veniva considerato l’erede di José Mourinho. SCARICA GRATIS L’APP ...

Coppa del Mondo di sci; novità sulla Gran Risa : sarà tutta digitalizzata : ROMA - L'Alta Badia comincia la lunga volata verso la doppia prova di Coppa del Mondo. E lo fa annunciando una novità assoluta: la Gran Risa sarà tutta digitalizzata. La pista, che ha fatto e continua ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : risultati e classifiche della prima giornata : prima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby 2018-2019. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche dei due gironi. GIRONE 1 sabato, 13 ottobre 2018 16:00 Valsugana Rugby Padova – Lafert San Donà 34 : 14 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 16:00 Verona Rugby – Mogliano Rugby 1969 48 : 7 Arbitro: Luca Trentin ...

Sci alpino - il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro al Passo dello Stelvio 16 e 17 ottobre : Il gruppo di Coppa del Mondo femminile al gran completo al Passo dello Stelvio per due giorni Allenamento in comune per le squadre della velocità e delle discipline tecniche di Coppa del Mondo femminile, che si ritrovano per la prima volta in pista dopo la trasferta argentina. La sede è fissata al Passo dello Stelvio martedì 16 e mercoledì 17 ottobre con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, ...

Le grandi donne dello champagne : la Coppa di Madame de Pompadour - il calice più famoso del mondo : "Lo c hampagne è l'unico vino che rende le donne belle anche dopo averlo bevuto". La leggenda narra che la storia dello champagne sia legata in modo intrinseco a Madame de Pompadour . Influente amante ...

Skeleton - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro a Lillehammer per otto giorni di discese : La squadra di Skeleton a Lillehammer per otto giorni di discese sul ghiaccio Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per il primo raduno sul ghiaccio della squadra di Skeleton che si tiene sulla pista norvegese di Lillehammer da domenica 14 ottobre a lunedì 22 ottobre. Si tratta di Manuel Schwaerzer, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. Il primo appuntamento agonistico dell’annata 2018/19 è ...

Massimo Arezzo in Coppa del Mondo assoluta a Londra : Massimo Arezzo in Coppa del Mondo assoluta satellite a Londra a Caltagirone 1 prova qualificazione regionale di spada e 1 prova regionale paralimpica