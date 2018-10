Coppa Davis 2019 | Gerard Piqué | “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n 1 del mondo

Piqué lancia la "sua" Coppa Davis : "Qui contano le nazionali - non i singoli" : Gerard Piqué, 31 anni. Afp La mattina si è allenato col Barcellona in vista della sfida con la delicatissima sfida col Siviglia di sabato, il pomeriggio è venuto a Madrid a presentare la 'sua' Coppa ...

Coppa Davis – La frecciatina di Piquè a Federer : “Nadal ci sarà e forse anche Djokovic! Roger non ha mai…” : Gerard Piquè, promotore del nuovo format della Coppa Davis, ha fatto chiarezza sulla presenza dei top player: Nadal ci sarà, Djokovic è in trattativa, mentre su Federer resta qualche dubbio Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. In una recente conferenza stampa tenutasi a Madrid, il difensore del Barcellona e della ...

Rivoluzione fondi : la Coppa Davis è il nuovo business : Nel tennis l'ultimo esempio di come cambia una competizione storica. Ma l'investimento di un gruppo di star non piace a Federer&C

La nuova Coppa Davis rischia il flop : Sia Sascha Zverev, il numero 5 del mondo e il più promettente dei giovani, sia i due pezzi da novanta Roger Federer e Novak Djokovic difficilmente parteciperanno alla prima edizione della Davis ...

La “nuova” Coppa Davis 2019 potrebbe essere un flop : Zverev - Federer si oppongono e pensano al forfait : Coppa Davis 2019 già nella bufera, le novità apportate alla storica competizione non piacciono affatto ai big del tennis mondiale La “nuova” Coppa Davis 2019, reinventata dell’associazione Kosmos, potrebbe rivelarsi un flop clamoroso. L’idea di concentrare in due tronconi la Davis, facendola giocare in campo neutro e senza i 5 set di durata, aveva l’intento di riavvicinare i big del tennis mondiale al torneo. ...

Tennis : la nuova Coppa Davis 2019 penalizza l’Italia. Finali sul cemento - superficie poco amata dagli azzurri : Il prossimo anno il mondo del Tennis vedrà la nascita della nuova Coppa Davis. Quella del 2019 sarà la prima edizione con il formato voluto dal gruppo di investimento Kosmos e dal giocatore del Barcellona Gerard Piquè ed approvato ad agosto dalla Federazione internazionale. L’Italia ha già conosciuto l’avversaria del primo ed unico turno di qualificazione e sarà l’India. Gli azzurri di Corrado Barazzutti giocheranno in ...

La Coppa Davis in Spagna nel 2019-'20 - Madrid ci guadagnerà 240 milioni : 'Non posso giocare undici mesi e mezzo all'anno - ha dichiarato il tedesco numero 5 del mondo - ho sempre amato la Davis ma disputarla a novembre non ha senso se si vuole arrivare in forma agli ...

Coppa Davis : le Finali si disputeranno a Madrid nel 2019 e 2020 : Annunciata la sede delle Finali per quanto riguarda la nuova Coppa Davis per il 2019 e il 2020. Come spiegato da ITF e Kosmos Tennis sarà Madrid la sede per l’atto conclusivo nelle prossime due stagioni: la Capitale iberica ha vinto il ballottaggio con Lille (Francia). Già scelte le date e il luogo per quanto riguarda il 2019: dal 18 al 24 novembre 2019 le fasi Finali andranno in scena nell’impianto della Caja Mágica, dove ...

Coppa Davis 2019 - l’Italia pronta a tornare in campo per la qualificazione del World Group : L’Italia vuole ottenere la qualificazione del World Group, la Coppa Davis è pronta a tornare con la nuova edizione 2019 Sarà l’India l’avversario dell’Italia nel turno di qualificazione del World Group, primo atto della Coppa Davis 2019, in programma venerdì 1 e sabato 2 febbraio. Questo l’esito del sorteggio che si è tenuto a Londra e che ha deciso che gli azzurri giocheranno la sfida in trasferta. Il nuovo ...

Coppa Davis 2019 : l’India ai raggi X. L’incognita erba ed un doppio competitivo : Sarà l’India l’avversaria dell’Italia nel turno di qualificazione del World Group di Coppa Davis. L’edizione 2019 è quella che porterà una vera e propria rivoluzione nella storica manifestazione per nazione, con il nuovo format che prevede una sede unica (una volta l’anno) in cui disputare la fase finale della rassegna (novembre) e una fase preliminare (a febbraio) in cui disputare i match qualificanti. Gli azzurri ...

Italia-India - Coppa Davis 2019 : date - programma - orari e tv : Sorteggiati oggi in quel di Londra i turni preliminari della nuova Coppa Davis, quella del 2019, che avrà tutto un format rivoluzionato rispetto alle passate edizioni. Per l‘Italia, testa di serie, è stato un sorteggio piuttosto benevolo: l’avversario degli azzurri guidati da Corrado Barazzutti sarà l‘India. I vari Fognini e Berrettini sulla carta non dovrebbero avere problemi nello scontro diretto con la compagine asiatica, il ...