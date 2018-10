Coppa Brasile | trionfo del Cruzeiro

Coppa del Brasile - il Cruzeiro trionfa per il secondo anno consecutivo : battuto il Corinthians : secondo successo consecutivo per il Cruzeiro in Coppa di Brasile, battuto il Corinthians anche nella gara di ritorno Il Cruzeiro si conferma per il secondo anno consecutivo in Coppa del Brasile battendo nel ritorno della finalissima 2-1 il Corinthians, successo che segue all’1-0 conseguito nella gara di andata a Belo Horizonte. A decidere la sfida disputata a San Paolo il gol di Robinho Signorini al 28′, i padroni di casa ...