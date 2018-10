Controlli sui luoghi di lavoro | denunciate quattro persone

Ddl della Lega per coinvolgere i tifosi nei Controlli sui conti dei club : Il disegno di legge prevede che il presidente del comitato eletto dagli abbonati potrà partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni del cda della società di calcio L'articolo Ddl della Lega per coinvolgere i tifosi nei controlli sui conti dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salvini annuncia più Controlli sui matrimoni - per evitare unioni di comodo fra italiani e migranti : Matteo Salvini vuole fare chiarezza sui matrimoni combinati fra italiani e migranti, che aggirano le leggi sull'immigrazione. Se a Riace un caso di matrimonio di comodo ha portato agli arresti domiciliari Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è oggi il quotidiano La Verità a fornire i dati di quella che in Italia è una pratica diffusa: non esistono statistiche ufficiali, ma si stimano 2.700 ...

Tumori - visite e Controlli sui treni : parte il “Frecciarosa 2018” : La prevenzione oncologica viaggia in treno. Dal 2 al 31 ottobre a bordo di Frecce, InterCity e Regionali, medici e volontari di IncontraDonna offriranno gratuitamente visite, consulenze, ecografie e materiale informativo sul tumore del seno, con uno sguardo alla Salute di tutta la collettività. Riparte anche quest’anno ‘Frecciarosa 2018: la prevenzione viaggia in treno’. L’obiettivo è combattere il tumore mammario, ...

Verona : 'Scuole Sicure' - oggi primi Controlli con sequestro di droga sui bastioni (2) : (AdnKronos) - Una volta ultimato il deflusso degli studenti dal piazzale, gli uomini della Polizia municipale si sono spostati nell’area dell’ex zoo, altra zona segnalata come a rischio, e qui sono intervenuti sequestrando varie sostanze stupefacenti. “Il provvedimento appena varato dal governo – ha

Verona : 'Scuole Sicure' - oggi primi Controlli con sequestro di droga sui bastioni : Verona, 21 set. (AdnKronos) - È entrato nel vivo, oggi al termine dell’orario scolastico, il progetto “Scuole Sicure” con la prima attività straordinaria di controllo di piazzale XXV Aprile e delle aree limitrofe. In particolare, i controlli effettuati sui bastioni dell’ex zoo hanno portato al seque

Vaccini tornano obbligatori nelle scuole Controlli Nas per verifica sui certificati : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Dietrofront sui vaccini : obbligatori a scuola. Controlli dei Nas - : Cancellato l'emendamento al Milleproroghe che concedeva, per l'anno scolastico 2018-2019, l'ingresso in nidi e materne ai bambini senza profilassi. Controlli per individuare eventuali casi di ...

Rimini - Controlli sulle scuole private sui troppi bambini non vaccinati : BOLOGNA Scattano le verifiche nel Riminese su centri privati per l'infanzia con alte concentrazioni di bimbi non vaccinati, considerati insomma una sorta di alternativa per aggirare l'obbligo della ...

Controlli sui funghi - nuovamente attivo a Oristano l'Ispettorato micologico - Sardiniapost.it : nuovamente operativo l' Ispettorato micologico , un servizio che il Sian , Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, della Ats-Assl di Oristano mette gratuitamente a disposizione dei ...

Terremoto Molise : al via i Controlli sui viadotti che sovrastano la diga del Liscione : A seguito delle forti scosse di Terremoto rilevate in Molise, si procederà oggi alle verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l’invaso artificiale della diga del Liscione sulla SS647 Bifernina, nella zona di Guardialfiera (Campobasso): lo ha dichiarato all’ANSA l’ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. I controlli saranno eseguiti dall’Anas: l ...