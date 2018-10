Controlli dei carabinieri nel Napoletano | sequestrato mezzo per la raccolta rifiuti

Napoli - Controlli dei Nas in panificio : sequestro di merce e macchinari : I carabinieri del Nas hanno effettuato questa mattina un controllo all'interno di un panificio con annesso punto vendita nel quartiere Bagnoli. Dopo l'ispezione è scattata la chiusura amministrativa ...

Ddl della Lega per coinvolgere i tifosi nei Controlli sui conti dei club : Il disegno di legge prevede che il presidente del comitato eletto dagli abbonati potrà partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni del cda della società di calcio L'articolo Ddl della Lega per coinvolgere i tifosi nei controlli sui conti dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La denuncia : «Così i ministri hanno smantellato la rete dei Controlli» : Walter Lupi, dirigente del Ministero ed ex commissario al Terzo Valico: «Nei ruoli chiave persone impreparate»

Controlli STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. TRE ARRESTI E NUMEROSE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA_ : I CARABINIERI DELLA Compagnia di Marsala, nel corso di tutto il FINE settimana, hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio con l'impiego di NUMEROSE unità e mezzi, finalizzati alla ...

Controlli sanitari dei Nas : chiuso impianto di macellazione e bar : Carabinieri NAS di Salerno: Controlli sulla sicurezza alimentare. Due strutture chiuse e ingente sequestro di vino e di prodotti per l’agricoltura

B B e Affittacamere irregolari - Controlli a tappeto dei carabinieri : scoperti anche a San Teodoro : Strutture in nero: controlli dei carabinieri. L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri delle 79 Stazioni del Comando Provinciale di Nuoro. Sono 250 le attività passate al setaccio. Di ...

Controlli dei Carabinieri forestali alle mense scolastiche ed ospedaliere - riscontrati irregolarità : L'Aquila - Continua l’attività di controllo dei Carabinieri forestali di Castel di Sangro nel settore agroalimentare con numerose ispezioni in strutture di accoglienza di migranti, mense, cantieri edili e mercati ortofrutticoli. Nei giorni scorsi, ad Alfedena, presso la struttura di accoglienza per migranti, ed a Castel di Sangro, presso le mense scolastiche e la cucina deputata alla preparazione dei pasti per i degenti del locale ...

Castel di Sangro - Controlli dei Carabinieri Forestali a mense e strutture di accoglienza : sanzioni di oltre 9.000 euro : Continua l'attività di controllo dei Carabinieri Forestali di Castel di Sangro nel settore agroalimentare con numerose ispezioni in strutture di accoglienza di migranti, mense, cantieri edili e ...

Casentino - a Pratovecchio notte di Controlli dei carabinieri : 5 patenti ritirate e un arresto : Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno intensificato i controlli in concomitanza con la manifestazione "Bierfest" in Pratovecchio. Nel corso delle serate ...

Il Governo pressa il calcio : Controlli più rigidi per i bilanci dei club : Il Governo prova ad intervenire per «mettere ordine nei conti del calcio». È questo il senso dell’inserimento in extremis di una norma relativa ai bilanci dei club di Serie A e Serie B all’interno del cosiddetto DL Salvini. Tra le norme, infatti, ne è stata aggiunta una all’ultimo. «A partire dalla stagione sportiva 2019-2020 possono accedere alla […] L'articolo Il Governo pressa il calcio: controlli più rigidi per i ...

Roma : intensi Controlli Carabinieri in piazza dei Cinquecento - 3 arresti : Roma – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un’intensa attivita’ di controllo nei pressi di piazza dei Cinquecento. Il bilancio e’ di 3 persone arrestate, 9 denunciate a piede libero e altre 10 sanzionate con il Daspo Urbano. I Carabinieri hanno arrestato un 27enne ...

Ponte Morandi - le ammissioni dei tecnici : “I Controlli erano più formali che sostanziali” : Negli interrogatori delle ultime 48 ore ai tecnici Spea - società del gruppo Atlantia-Autostrade - sarebbe emerso che i controlli sul Ponte Morandi erano più formali che sostanziali.Continua a leggere

