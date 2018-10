Contro il partito dello spread

Pd - Calenda 'Il partito è come l orchestra del Titanic. Evitiamo almeno di presentare due Contromanovre' : Sarà perché è iscritto al Pd solo da pochi mesi - ha preso la tessera dopo la sconfitta del 4 marzo - ma Carlo Calenda riesce a parlare del partito e del suo dibattito interno sempre con grande ...

Il partito dei fatti è l’unico antidoto Contro il falso quotidiano del populismo : I primi quattro mesi del governo populista ci dicono che anche se l’opposizione politica fatica ancora a prendere una forma definita c’è un’opposizione non politica che dall’inizio della legislatura è diventata il principale nemico di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: il PdF. Il PdF è il partito che i

Roma - partito il corteo Contro gli sfratti e gli sgomberi

Nel Partito democratico è di nuovo sContro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Argomenti che non hanno convinto il Pd che, sostanzialmente, vede un ministro dell'Economia 'ostaggio' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Una condizione che desta preoccupazione come ha modo di ...

Nel Partito democratico è di nuovo sContro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Nicola Zingaretti, a due giorni dalla sua convention di Roma, alza il tiro nel dibattito pre congressuale del Partito democratico. Nello studio di SkyTg24 il governatore e candidato segretario si trova la gigantografia di Matteo Renzi proiettata sullo schermo dello studio. "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica. Il problema è la credibilità, che è data dalla ...

Lega - manca ancora la querela del partito Contro Bossi e Belsito : processo d’appello a Milano rischia l’estinzione : In principio fu The Family. La cartella in cui l’ex tesoriere della Lega. Francesco Belsito, custodiva le spese della famiglia Bossi, dall’ex leader Umberto in giù: dalle multe alle mutande. Ebbene la condanna incassata in primo grado per appropriazione indebita, con ogni probabilità, non potrà trasformarsi in una assoluzione e neanche la procura di Milano potrebbe avere la soddisfazione di vedere confermata l’accusa. Questo ...

Aborto : Patriarca su capogruppo Pd Verona - espulsione Contro dna partito : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Parlare di espulsione per la capogruppo del Pd di Verona Padovani mi sembra davvero contrario al dna dello stesso Pd. Siamo un partito plurale, e anche se qualcuno va contro quella che è la linea comune, non può essere colpevolizzato fino all’espulsione”. Lo afferma il se

Carla Padovani - chi è capogruppo Pd Contro aborto/ Video : "La vita è valore universale e non di partito" : Carla Padovani, chi è la capogruppo Pd che ha votato contro l'aborto in Consiglio comunale e perché lo ha fatto. "La vita è valore universale e non di partito", ha spiegato

Calenda Contro Boccia - "Confindustria leghista"/ "Mai nessun presidente si è dichiarato per un partito" : Calenda vs Boccia "Confindustria ufficialmente della Lega". La replica "Non sa neanche organizzare una cena". Duro botta e risposta nelle scorse ore

Russia - pensioni e crisi partito governativo giocano Contro Medvedev : Mosca, 26 set., askanews, - La riforma delle pensioni appena passata alla Duma di Stato ha scaraventato il partito di governo Russia Unita in una crisi politica che da lungo tempo non si vedeva. E questo potrebbe portare non semplicemente a un cambio degli spin doctor che la stanno gestendo: sul medio periodo è possibile …

'Gravissimo l'inContro Salvini-Bannon' - Il segretario del Partito popolare europeo Lopez - : Fiuggi, 21 set., askanews, - 'Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una ...

Partito Radicale : '8 proposte di Legge Contro il regime' : All'assemblea-dibattito in Piazza Sant'Oronzo hanno organizzato un tavolo di raccolta firme: 'La nostra idea di buona politica e giustizia -hanno ribadito- è differente'.

Elezioni in Svezia - l’ascesa dell’ex partito neonazi Contro l’immigrazione. Per la sinistra consensi così bassi solo nel 1908 : Sicurezza. Lotta alla criminalità. Welfare da non spartire con gli stranieri. Freno all’arrivo dei migranti. Tutti temi centrali per Viktor Orban in Ungheria, Matteo Salvini in Italia e Marine Le Pen in Francia, per fare qualche esempio in Europa. E che oggi sono in cima all’agenda anche nella civilissima Svezia, da anni considerata modello per l’integrazione e l’accoglienza di chi svedese non è. Stoccolma va al voto il 9 ...

Pd - il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre Contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...