Contrasto ai traffici illeciti | la GdF sequestra 20 tonni a pinne gialle sulle sponde del

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Pescara - Le Fiammedel Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo dideivia mare, hannoto 20pinna rossa “pescati di frodo” del peso complessivo di circa 10 quintali, per violazione dei dettami della normativa vigente in materia di pratica della pesca ed acquacoltura. In particolare, nella scorsa notte i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di attività di ricognizione costiera mirata alla prevenzione dei, perpetrati anche sulla linea costiera e via mare, hanno rinvenutodel fiume Saline, ben occultati tra i canneti, 20di grossa taglia e della pregiata e rara qualità pinna rossa. Gli stessi erano stati chiaramente appena pescati e ivi sbarcati, evidentemente destinati ad essere immessi ...