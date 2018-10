Conte | sabato Cdm | se serve nuova delibera su fisco la faremo

Conte : sabato mattina riunisco Consiglio Ministri e vertice : Roma, 18 ott., askanews, - 'Domani sera tornerò a Roma, sabato mattina si terrà il Consiglio dei Ministri. Ho convocato il vertice per sabato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. Ma Conte : «Sabato nuovo Cdm» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c’è il derby»

Crollo Genova - Conte : sabato lutto nazionale - non molliamo città : Roma, 16 ago., askanews, - 'sabato abbiamo proclamato una giornata di lutto nazionale in concomitanza con le esequie solenni. Saremo ancora qui sabato per i funerali e forse terremo un consiglio dei ...

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade» Sabato i funerali - I costi della revoca : L’offensiva del governo contro la società Autostrade, in mano ai Benetton. Il vicepremier Di Maio all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». E Grillo: «Tutto torni allo Stato»

