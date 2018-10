Conte ora sfida Salvini | Sabato Cdm su dl Fisco

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono Contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

Polidoro Editore - a Napoli c’è una casa editrice moderna. Anzi - Contemporanea : È vero! Napoli non ha una grande casa editrice come Palermo o Bari. È vero a Napoli ci sono troppe realtà frammentate, spesso editori dediti solo ed esclusivamente alla pubblicazione di libri inerenti alla città. L’editoria napoletana è spesso autocelebrativa, è spesso immobile. Non partecipa a fiere, non si confronta col resto della nazione. Vende sempre alla stessa gente, la stessa merce, le stesse storie. Eppure in questo contesto editoriale ...

Hamilton e Marquez ad un passo dal titolo : le quote dei bookmaker del trionfo in Contemporanea : Marquez-Hamilton: le quote dei bookies della vittoria del titolo Mondiale in coppia Il traguardo è a un passo per entrambi e anche i traders di Snai puntano sulla doppietta. Marc Marquez e Lewis Hamilton potrebbero conquistare già domenica i titoli mondiali in MotoGp e Formula 1. Allo spagnolo, primo in classifica a +77 punti su Dovizioso, basterà vincere in Giappone per festeggiare e chiudere i giochi, mentre il driver Mercedes dovrà ...

Pisa Book Festival - autori - novità e incontri interessanti da seguire. Da non perdere l'incontro con Giulio Giorello - filosofo Contemporaneo : Oltre a questi incontri, il Festival offre convegni, laboratori di scrittura, seminari per traduttori, spettacoli e uno spazio junior con laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Inoltre, ...

Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte : in visita a Mosca prima di lui : Sarà Matteo Salvini e non il premier Giuseppe Conte a dare la linea dell'Italia sulle sanzioni alla Russia . Con un blitz organizzato d'intesa con il capo di Confindustria Russia Ernesto Gerlenghi , ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Conte "coinvolge" Cantone nella ricostruzione del Ponte Morandi : "Niente gara - ma Commissario e Anac lavoreranno insieme" : "Il sindaco Bucci, Commissario alla ricostruzione, concorderà direttamente con il presidente dell'Anac Cantone l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti per procedere in modo celere, trasparente e nel rispetto della legalità". Lo sottolinea in una nota che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dedica alla ricostruzione del Ponte di Genova."Nel decreto Genova, in vista della ricostruzione del Ponte Morandi, abbiamo ...

Conte : Governo orgoglioso - ora confronto con Ue senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - "Andiamo a Bruxelles con una manovra di cui siamo orgogliosi e su cui avvieremo un dialogo confrontandoci senza pregiudizi, siamo convinti che le politiche di austerity non ...

SCUOLA/ Oltre il limite : la Contemporaneità e i suoi testimoni : Cercare di capire il mondo contemporaneo è qualcosa che apparentemente la SCUOLA non può fare. Un corso di Diessse Lombardia permette di farlo in modo diverso. GIANNI BIANCHI(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:15:00 GMT)SCUOLA/ Affezione e ragione, guai se le maestre le separano, di P. Bruno LongoSCUOLA/ Carattere contro competenze, perché stare col primo, di G. Chiosso

L'odissea Contemporanea di Ottavia Piccolo : Ha appena debuttato nella sala maggiore del Piccolo Teatro, firmando l'adattamento in italiano di 'La tragedia del vendicatore' di Middleton. E ora, mentre quel lavoro è ancora in scena, Stefano ...

Dl fiscale e manovra - Conte : c'è ancora da lavorare. Stasera nuovo vertice : Il governo in cerca di un accordo sul decreto fiscale. Domani il Consiglio dei ministri. Restano le distanze con la Lega di Salvini sulle misure da prendere -

Manovra - Conte : 'Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare'. Stasera riunione a Palazzo Chigi - domani il Cdm : Lunedì poi dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere l'intesa politica prima della riunione del Consiglio dei ministri. Il governo dovrà esaminare le linee guida della legge di bilancio da inviare ...

Conte : «Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare» Cartelle - cosa cambia : Il premier alla Scuola di formazione politica della Lega a Milano: «Sono populista, il successo è legato alla vicinanza alla gente. Destra e sinistra sono categorie superate»

Conte : su Dl fisco c'è da lavorare : 12.45 "Io sono populista, ma non arrogante né vanitoso. Così il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Lunedì-ha aggiunto- avremo il consiglio dei ministri: porteremo all'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio".Comunque, ha spiegato, "la riforma fiscale non si fa d'un tratto, ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ...