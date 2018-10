Conte minaccia le dimissioni Per il governo è la giornata più difficile

Nel governo è scontro su decreto fiscale. Conte minaccia : 'Risolvete o lascio' : 'Adesso basta, adesso su questo problema bisogna trovare una soluzione'. Tra un bilaterale e l'altro coi leader Ue, impegnato a "spiegare" la manovra, a margine del consiglio europeo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha così preso in mano la situazione, minacciando le sue dimissioni - secondo quanto riferiscono fonti governative di entrambi i partiti, M5s e Lega - se non ...

"L'Ue respingerà la manovra". Oettinger minaccia il governo Conte : La lettera di Pierre Moscovici dovrebbe arrivare giovedì o venerdì. Roma la riceverà e con ogni probabilità Conterrà la bocciatura della bozza di bilancio del 2019. A rivelarlo in una intervista allo Spiegel è il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger. "Si è avuta conferma che la bozza di bilancio 2019 non è compatibile con gli obblighi presenti nella Ue", ha detto confermando che la Commissione non potrà far altro che "rigettare" la ...

Internet : gli utenti minacciati da numerosi malware quando visitano siti web sospettati di copiare illegalmente Contenuti digitali : Oltre 4000 file contenenti malware o programmi potenzialmente indesiderati sono stati estratti da più di 1000 siti web sospettati di condividere illegalmente contenuti protetti in base ad un progetto di ricerca condotto nel territorio dell’Unione europea dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Questi 4000 file maligni provenivano da circa 100 malware sviluppati individualmente, spesso commercializzati come ...

Il Coni sContenta quasi tutti : Viterbese Castrense minaccia di non iscriversi in Serie C : La decisione del collegio di garanzia del Coni [VIDEO], di far rimanere la Serie B a 19 squadre, ha, come previsto, accontentato pochi e scontentato moltissimi club. Nelle ultime ore si rincorrono i ricorsi al tribunale federale nazionale. Gia' oggi si discutera' quello del Catania [VIDEO] e anche la Virtus Entella chiede la riammissione in Serie B, stravolgendo la classifica dell'ultimo campionato con il Cesena retrocesso al suo posto a causa ...

Conte - perde la pazienza e minaccia Salvini e Di Maio : o si cambia o mollo : Conte,perde la pazienza e minaccia Salvini e Di Maio: o si cambia o mollo Sin dalle sue prime apparizioni in… L'articolo Conte,perde la pazienza e minaccia Salvini e Di Maio: o si cambia o mollo proviene da Essere-Informati.it.

Durissimo scontro Italia-Ue sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...